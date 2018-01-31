Тренд дня, переименования в Киеве: "в кольце врагов какая дружба народов?"

Фото my-obolon.kiev.ua

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Столицу ожидают очередные переименования. Так, комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей решила переименовать 13 улиц в городе.

Предполагается переименовать несколько улиц, а также проспект, бульвар и переулок, в частности ул. Тропинина — в ул. Якубенковская (Шевченковский р-н), ул. Маршала Тимошенко — в ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н), пр-т Героев Сталинграда — в пр-т Владимира Ивасюка (Оболонский р-н), бул. Дружбы Народов — в бул. Николая Михновского (Печерский р-н). Соответствующие переименования теперь должен утвердить Киевсовет на пленарном заседании.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, мэр Киева Виталий Кличко в контексте новых переименований можно назвать главным прислужником Администрации президента по декоммунизации.

"А Кличко продолжает выступать одним из главных в стране холуев Банковой в процессе декоммунизации. Подконтрольный ему Киевсовет готовит новые скандальные переименования. Так, бульвар Дружбы народов (такое могло быть только при коммунистах) хотят переименовать в бульвар Михновского (лидер националистов времен УНР). А проспект Героев Сталинграда (город, где наши немецкие партнеры потерпели поражение от российского агрессора) назовут проспектом Ивасюка (украинский певец времен российской оккупации)", — считает Корнейчук.

Смотрите также: По поводу Высоцкого. 4-летняя девочка ответила Вятровичу

Он отметил, что одиозный глава Института нацпамяти Владимир Вятрович со своими скандальными заявлениями не идет ни в какое сравнение с Кличко.

Пост Дмитрия Корнейчука в Facebook

"Терзает меня подозрение, что мы зря смеемся над Вятровичем. Он просто "шариков" и клоун. А вот Кличко — это "шариков", наделенный властью управлять Киевом. И принимать реальные решения. Такие "шариковы" намного страшнее. Доказано проспектом Бандеры. Главное — не забыть опять проголосовать за Кличко на следующих мэрских выборах", - отметил аналитик.

Также Корнейчук привел "10 заповедей украинского националиста Михновского", в честь которого хотят назвать бульвар Дружбы народов.

Пост Дмитрия Корнейчука в Facebook

В свою очередь политолог Алексей Якубин акцентировал, что столичные чиновники игнорируют возможный запрет на въезд в Польшу в связи со скандальными переименованиями.

"Тем временем в КиевРаде забыли что живут за наш с Вами счёт и решили, что никакой Дружбы Народов нет — раз уж им могут запретить въезжать в Польшу за переименование всяких проспектов в честь осуждённых Польшей и другими цивилизованными странами персонажей. А такая угроза для них очень даже реальна. Но вот только Дружба Народов есть и будет", — подчеркнул Якубин.

Пост Алексея Якубина в Facebook

Политолог Михаил Павлив в этом контексте задается вопросом, довольны ли сейчас деятельностью Кличко на посту мэра киевляне, которые на выборах в 2014 году отдали за него свои голоса.

"Киевляне, а вот признавайтесь, кто из вас те 400 тысяч идиотов которые отдали голоса за этого клоуна который слил город на поругание пещерным заскорузлым персонажам? Кто отдал голоса за мудака который обменял все ценное и родное для горожан на возможность безнаказанно пилить бюджет и рвать муниципальную земельку на части? Каково вам сейчас, насекомые? Всем довольны?" - прокомментировал в Facebook Павлив.

Пост Михаил Павлива в Facebook

Политэксперт Кирилл Молчанов сыронизировал, что переименование бульвара Дружбы народов в бульвар Николая Михновского закономерно при нынешней политике "кругом одни враги".

"Логично, нас окружают одни враги, какая ж тут дружба народов", — подчеркнул Молчанов.

Пост Кирилла Молчанова в Facebook

Экономист, шеф-редактор Радио Вести Андрей Блинов обратил внимание на творчество Тропинина, название улицы в честь которого планируют переименовать в Якубенковскую.

"Спешу познакомить коммьюнити с творческим наследием Василия Тропинина, так как близок он к сонму запрещенных деятелей искусства. Сужу об этом, исходя из планов Киевсовета переименовать в моём родном городе улицу его имени. Улицу короткую и скромную, на Богуславе, что над Подолом. Итак, работа 1820 года "Украинский мужик". Искусствоведы говорят, что талант Тропинина раскрылся в Подольской губернии. "Я мало учился в Академии, но научился в Малороссии: я там без устали писал с натуры, и эти мои работы, кажется, наилучшие из всего до сих пор мною написанного", — писал он в мемуарах. "Девушка с Подолья", "Мальчик с топориком"… "Устим Кармелюк", как же без него?" — написал Блинов.

Экономист напомнил, что Тропинин известен одним из самых удачных прижизненных портретов поэта Сергея Пушкина, которому тогда было 28 лет.

"Кстати, за "Полтаву" АС ещё в полной мере в топонимическом плане "не ответил" перед уродами. Ну и "Кружевница". Висит в Третьяковке, лично лицезрел 4 года назад. И в завершение — на "Эхе Москвы" как-то услышал, что Тропинин в течение двух десятков лет был кондитером. Может, в этом дело?" — задался вопросом Блинов.

Пост Андрея Блинова в Facebook

Наряду с этим политический эксперт Владимир Воля прокомментировал решение Львовского облсовета о порядке использования революционного красно-черного флага ОУН в регионе. Решением рекомендуется вывешивать такие флаги на зданиях органов власти во время празднования дат, связанных "с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти героев".

"Есть еще круче вариант: вывешивать бандеровские красно-черные флаги на автобусах и автомобилях, которые пересекают границу с Польшей. Интересно, попытается такое хоть кто-то сделать? Еще один интересный момент: попадут ли в польские черные списки депутаты Львовского облсовета, которые голосовали за это решение", — уточнил эксперт.