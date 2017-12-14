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    Общество

    Киевский облсовет поддержал переименование Переяслав-Хмельницкого

    (обновлено: )69408
    В октябре сессия Переяслав-Хмельницкого городского совета проголосовала за возвращение городу исторического названия. Нынешнее название город получил в 1943 году.
    Въезд в город Переяслав-Хмельницкий после его переименования
    Фото КиевВласть

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Киевский областной совет 14 декабря решил внести представление в Верховную Раду о возвращении Переяслав-Хмельницкому исторического названия Переяслав.

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    "Сессия Киевского облсовета поддержала решение Переяслав-Хмельницкого городского совета о возвращении городу исторического названия Переяслав! Теперь дело за Верховной Радой Украины. Осталось еще добиться принятия решения о демонтаже позорного памятника 300-летию так называемой Переяславской рады!" — написал депутат Киевcкого областного совета Игорь Сабий на своей странцие в Facebook.

    Справка

    Переяслав-Хмельницкий — один из древнейших городов Украины, его первое упоминание датируется 907 годом.

    Нынешнее название получил в 1943 году после освобождения от немецких войск. Советские власти объяснили переименование "почтения памяти великого сына украинского народа… основоположника союза российского и украинского народов — Богдана Хмельницкого".

    26 октября сессия Переяслав-Хмельницкого городского совета проголосовала за возвращение городу названия Переяслав.

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