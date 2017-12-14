Киевский облсовет поддержал переименование Переяслав-Хмельницкого

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Киевский областной совет 14 декабря решил внести представление в Верховную Раду о возвращении Переяслав-Хмельницкому исторического названия Переяслав.

"Сессия Киевского облсовета поддержала решение Переяслав-Хмельницкого городского совета о возвращении городу исторического названия Переяслав! Теперь дело за Верховной Радой Украины. Осталось еще добиться принятия решения о демонтаже позорного памятника 300-летию так называемой Переяславской рады!" — написал депутат Киевcкого областного совета Игорь Сабий на своей странцие в Facebook.

Справка

Переяслав-Хмельницкий — один из древнейших городов Украины, его первое упоминание датируется 907 годом.

Нынешнее название получил в 1943 году после освобождения от немецких войск. Советские власти объяснили переименование "почтения памяти великого сына украинского народа… основоположника союза российского и украинского народов — Богдана Хмельницкого".

26 октября сессия Переяслав-Хмельницкого городского совета проголосовала за возвращение городу названия Переяслав.