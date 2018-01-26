Порошенко настоятельно предлагают переименовать Днепропетровскую область

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Петиция с призывом о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую зарегистрирована на официальном интернет-представительстве президента Украины. Инициатором переименования выступает ОО "Правозащитная группа "СИЧ".

"В течение последних месяцев мы с единомышленниками добросовестно изучали исторические архивы и выводы ученых, вели переговоры с народными депутатами и переписывались с профильным комитетом. Запасались аргументами и вдохновением. Итак, время пришло, начинаем победную кампанию за возвращение казацкому краю исторического названия", — говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

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Авторы петиции отмечают, что название области должно быть изменено, поскольку содержит упоминание о Григории Петровском – одном из организаторов Голодомора и главного деятеля тоталитарного коммунистического режима в Украине.

"Зато слава области, колыбели пяти Сечей в прошлом и форпоста обороны в настоящее время, должна быть подчеркнута достойным именем, историческим именем, именем, в котором найдет отражение несгибаемая воля, стальной дух и славное будущее. Сичеславская — да!" — говорится в обращении.

Отметим, что пока петиция из 25 000 подписей, необходимых для рассмотрения президентом Петром Порошенко, собрала лишь 215.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко предложил переименовать Вознесенск и Южноукраинск.