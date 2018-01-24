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    Глава Николаевской ОГА предложил переименовать Вознесенск и Южноукраинск

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    (обновлено: )10401
    На селекторном совещании глава Николаевской ОГА Алексей Савченко призвал мэров городов Первомайск, Южноукраинск и Вознесенск рассмотреть возможность о переименовании.
    Алексей Савченко
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко выступил с инициативой о переименовании городов Первомайск, Южноукраинск и Вознесенск.

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    По данным издания "Таймер", на прошедшем в понедельник, 22 января, селекторном совещании чиновник призвал мэров этих населенных пунктов рассмотреть возможность о переименовании.

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    "У ваших городов есть замечательные исторические украинские названия, которыми мы гордимся. Например, я неоднократно говорил, что город Вознесенск называется Соколы. И я не понимаю, когда говорят название Первомайск, в каком государстве мы живём?" — отметил Савченко.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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    Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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