В Киеве переименуют линию и станцию метро

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Депутаты Киевсовета согласовали проект решения, предусматривающий переименование станции и линии Киевского метрополитена.

Согласно проекту решения, предлагается переименовать станцию ​​метро "Петровка" на "Почайна" — в соответствии с названием реки "Почайна", одной из древнейших в Киеве.

"Общественные обсуждения соответствующего предложения происходили с 1 марта по 1 мая 2017 года. Голосовали 1932 человека. 73% из них поддержали переименование. Также согласно документу, "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки может получить новое название "Оболонско-Теремковская", — сообщает пресс-служба Киевсовета.

В Киевсовете отметили, что название отражает первоначальный проект линии, сейчас она не проходит через Куренёвку. Вторая часть названия "Красноармейская" — перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции "Красноармейская" на "Дворец Украина" в 1993 году. Кроме того, в ноября 2014 году улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская.

Проект решения рассмотрит постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы. После чего документ обсудят на пленарном заседании КГС.

Ранее сообщалось, что комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей решила переименовать 13 улиц Киева.