Власти Киева назвали еще 13 улиц, которые будут переименованы

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей пешила переименовать 13 улиц Киева, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Предлагается уточнить названия двух улиц и одного переулка:

ул. Алма-Атинская — ул. Алматинская (Днепровский р-н);

ул. Кустанайская — ул. Костанайская (Голосеевский р-н);

пер. Кустанайский — пер. Костанайский (Голосеевский р-н).

Также предлагается вернуть переулку Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название — переулок Воздвиженский.

Кроме того, предполагается переименовать несколько улиц, а также проспект, бульвар и переулок:

ул. Михаила Реута — в ул. Памвы Беринды (Печерский р-н);

ул. Семашко — в ул. Николая Павлушкова (Святошинский р-н);

ул. Гайдара — в ул. Семьи Праховых (Голосеевский р-н);

ул. Петровского — в ул. Василия Щавинского (Деснянский р-н);

ул. Пугачева — в ул. Академика Ромоданова (Шевченковский р-н);

ул. Новороссийская — в ул. Опришковская (Днепровский р-н);

ул. Тропинина — в ул. Якубенковская (Шевченковский р-н);

ул. Александра Горовица — в ул. Василия Барки (Соломенский р-н);

пр-т Героев Сталинграда — в пр-т Владимира Ивасюка (Оболонский р-н);

ул. Московская — в ул. Дмитрия Годзенко (Печерский р-н);

ул. Маршала Тимошенко — в ул. Николая Кагарлицкого (Оболонский р-н);

бул. Дружбы Народов — в бул. Николая Михновского (Печерский р-н).

Соответствующие переименования теперь должен утвердить Киевсовет на пленарном заседании.

Напомним, петиция с призывом о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую зарегистрирована на официальном интернет-представительстве президента Украины.