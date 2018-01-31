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    Без Дружбы Народов, зато с Михновским: соцсети о переименованиях в Киеве

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    (обновлено: )47114
    Новые названия могут получить еще 13 столичных улиц. Решение не окончательно - впереди утверждение в Киевраде. Однако одно из предложений уже вызвало скандал в соцсетях. Кто же он - Николай Михновский, имя которого получит бульвар Дружбы Народов?
    Бульвар Дружбы народов и одноименная станция метро в Киеве
    Фото mapio.net

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Мало переименований не бывает, решили столичные власти: депутаты Киевского горсовета согласовали переименование еще 13 улиц. В частности предполагается переименовать проспект Героев Сталинграда — в проспект Владимира Ивасюка, ул. Маршала Тимошенко — в ул. Николая Кагарлицкого, а бульвар Дружбы Народов — в бульвар Николая Михновского. Но все эти переименования еще должен утвердить Киевсовет.

    Читайте также: Тренд дня, переименования в Киеве: "в кольце врагов какая дружба народов?"

    К переименованиям украинцы привыкли – в каждом городе сейчас такое, если бы не одно но… Уж очень не понравилось многим киевлянам да и гостям столицы последнее из предложений — относительно переименования бульвара Дружбы Народов в бульвар Николая Михновского. В соцсетях эта историческая личность многим показалась весьма противоречивой…

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