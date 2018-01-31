Без Дружбы Народов, зато с Михновским: соцсети о переименованиях в Киеве

Тимур Громов, РИА Новости Украина
Мало переименований не бывает, решили столичные власти: депутаты Киевского горсовета согласовали переименование еще 13 улиц. В частности предполагается переименовать проспект Героев Сталинграда — в проспект Владимира Ивасюка, ул. Маршала Тимошенко — в ул. Николая Кагарлицкого, а бульвар Дружбы Народов — в бульвар Николая Михновского. Но все эти переименования еще должен утвердить Киевсовет.
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К переименованиям украинцы привыкли – в каждом городе сейчас такое, если бы не одно но… Уж очень не понравилось многим киевлянам да и гостям столицы последнее из предложений — относительно переименования бульвара Дружбы Народов в бульвар Николая Михновского. В соцсетях эта историческая личность многим показалась весьма противоречивой…