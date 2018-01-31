Без Дружбы Народов, зато с Михновским: соцсети о переименованиях в Киеве

Фото mapio.net

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Мало переименований не бывает, решили столичные власти: депутаты Киевского горсовета согласовали переименование еще 13 улиц. В частности предполагается переименовать проспект Героев Сталинграда — в проспект Владимира Ивасюка, ул. Маршала Тимошенко — в ул. Николая Кагарлицкого, а бульвар Дружбы Народов — в бульвар Николая Михновского. Но все эти переименования еще должен утвердить Киевсовет.

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К переименованиям украинцы привыкли – в каждом городе сейчас такое, если бы не одно но… Уж очень не понравилось многим киевлянам да и гостям столицы последнее из предложений — относительно переименования бульвара Дружбы Народов в бульвар Николая Михновского. В соцсетях эта историческая личность многим показалась весьма противоречивой…

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook

Принтскрин со страницы Facebook