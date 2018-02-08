Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка"

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Киевский городской совет переименовал станцию метро "Петровка" в "Почайну" в соответствии с названием древнейшей в столице реки Почайна, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Соответствующее решение поддержали 70 из 86 депутатов.

Общественные обсуждения соответствующего предложения проходили с 1 марта по 1 мая 2017 года, в ходе которого проголосовали 1932 человека, 73% из них поддержали переименование.

"Также согласно документу, "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки получила новое название "Оболонско-Теремковская", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что предыдущее название отражало лишь первоначальный проект линии, и сейчас она не проходит через Куреневку.

"Вторая часть названия — "Красноармейская" — перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции "Красноармейская" на "Дворец Украина" в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 года улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская", — сказано в сообщении пресс-службы Киевсовета.

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Общественные обсуждения проходили с 29 мая по 29 июля 2017. Новое название линии поддержали 80% граждан, которые участвовали в голосовании.

Ранее международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина заявил, что процесс декоммунизации в стране превратился в процесс тотальной дерусификации.