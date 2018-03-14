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    Суд обязал НАБУ расследовать дело Турчинова

    (обновлено: )450100
    Экс-заместитель генпрокурора заявил, что антикоррупционное бюро попыталось "потерять" дело о хищении Турчиновым и выводе в офшоры почти одного миллиарда долларов из "Родовид-банка".
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. 

    Допрос Александра Турчинова
    Скриншот с Youtube
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    Экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин сообщил, что Соломенский районный суд Киева обязал антикоррупционное бюро Украины возобновить расследование в отношении секретаря СНБО Александра Турчинова о миллиардных хищениях, а также завести дело о незаконном вмешательстве в работу журналистов.

    "Публикую определение Соломенского суда Киева об отмене незаконного постановления НАБУ о прекращении уголовного производства о хищении в особо крупных размерах. И хоть суд несколько месяцев и "прятал" это определение, но все же вынужден был выдать мне его копию", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

    По его словам, антикоррупционное бюро попыталось "потерять" дело о хищении Турчиновым и выводе в офшоры почти одного миллиарда долларов из "Родовид-банка". Сам секретарь СНБО "потребовал от СМИ не распространять эту информацию, традиционно обвинив в работе на Кремль".

    "Пришлось отреагировать и на это. Суд обязал зарегистрировать еще одно уголовное производство против Турчинова, уже за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов", — добавил Кузьмин.

    Ранее пресс-служба Турчинова сообщила, что информация, которая была размещена депутатом от БПП Сергеем Лещенко о "причастности" секретаря СНБО Александра Турчинова к делам, которые расследуют НАБУ в отношении чиновников Одесской местной власти — является бессмыслицей и ложью.

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