Суд обязал НАБУ расследовать дело Турчинова

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости.

Экс-заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин сообщил, что Соломенский районный суд Киева обязал антикоррупционное бюро Украины возобновить расследование в отношении секретаря СНБО Александра Турчинова о миллиардных хищениях, а также завести дело о незаконном вмешательстве в работу журналистов.

"Публикую определение Соломенского суда Киева об отмене незаконного постановления НАБУ о прекращении уголовного производства о хищении в особо крупных размерах. И хоть суд несколько месяцев и "прятал" это определение, но все же вынужден был выдать мне его копию", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

По его словам, антикоррупционное бюро попыталось "потерять" дело о хищении Турчиновым и выводе в офшоры почти одного миллиарда долларов из "Родовид-банка". Сам секретарь СНБО "потребовал от СМИ не распространять эту информацию, традиционно обвинив в работе на Кремль".

"Пришлось отреагировать и на это. Суд обязал зарегистрировать еще одно уголовное производство против Турчинова, уже за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов", — добавил Кузьмин.

Ранее пресс-служба Турчинова сообщила, что информация, которая была размещена депутатом от БПП Сергеем Лещенко о "причастности" секретаря СНБО Александра Турчинова к делам, которые расследуют НАБУ в отношении чиновников Одесской местной власти — является бессмыслицей и ложью.