Первый зам Турчинова вынужден оправдываться из-за публикаций в СМИ

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский (ранее Свинарчук) заявил, что не может влиять на решения Министерства обороны и никогда этого не делал. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совбеза в ответ на распространенную в СМИ информацию.

"Согласно статье 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Таким образом, в рамках своих полномочий я не могу влиять на решения Министерства обороны Украины, и никогда этого не делал", — говорится в обращении Гладковского к интернет-изданию "Украинская правда".

Читайте также — Цель №1: вместо мира для Донбасса, консервация богатой "кормушки"

Кроме того, он отмечает, что в 2014 году вышел из управления всеми предприятиями, входящими в структуру корпорации "Богдан".

"Сейчас я не принимаю никаких управленческих решений, связанных с бизнес-процессами этой структуры. Поэтому обвинения в лоббизме продукции корпорации без всяких доказательств и фактов бросают тень на меня как на должностное лицо и гражданина Украины", — отмечает первый заместитель Александра Турчинова.

Ранее СМИ сообщали, что в течение 2016-2017 годов официальный дистрибьютор китайской продукции Great Wall "Богдан-Индустрия" подписала тендерные контракты на 26,1 миллиона гривен для поставки техники в зону АТО. ООО "Богдан Индустрия" входит в корпорацию "Богдан Моторс", бенефициаром которой является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.

Смотрите также — Журналист Дубинский о своей "госизмене": я "предал" людей Порошенко

Согласно открытым данным, Министерство обороны Украины заказало у "Богдан Моторс" 200 санитарных автомобилей. В апреле 2017 года военным было передано первую партию техники. Впоследствии стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. В корпорации "Богдан" заверили, что об отказе Минобороны от закупок речь не идет. При этом Минобороны засекретило соглашения о поставках автомобилей "Богдан 2251".