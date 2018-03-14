В России отреагировали на бойкот украинских спортсменов

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что бойкот спортивных соревнований — не способ решения проблем, из-за него не допущенные до состязаний в РФ украинские спортсмены многое потеряют.

Во вторник стало известно, что украинские биатлонисты не выступят на этапе Кубка мира в Тюмени. В среду министр спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете украинским спортсменам выступать на любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ.

"Мы всегда как раз заявляли о том, что спорт — вне политики, и стараемся этого придерживаться. Даже в самых тяжелых условиях мы всегда выступали, команды отправляли на любые соревнования, и бойкот это уже давно не способ решения вопросов", — заявила РИА Новости Роднина, которая занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам.

"Спортсмены, я думаю, много теряют, потому что любое соревнование — это, кроме того, что это и победы, и результаты, это то, к чему спортсмен (долго — Ред.) готовится", — добавила депутат.