наверх
14.03.201815:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В России отреагировали на бойкот украинских спортсменов

    (обновлено: )32430
    Бойкот спортивных соревнований - не способ решения проблем, считает трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Так она отреагировала на запрет украинским спортсменам выступать на любых соревнованиях в РФ.
    Флаг Украины на фоне герба России
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина считает, что бойкот спортивных соревнований — не способ решения проблем, из-за него не допущенные до состязаний в РФ украинские спортсмены многое потеряют.

    Газовая компрессорная станция. Архивное фото
    RIA News Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк
    Больше не подаем. Россия объявляет Украине газовый бойкот

    Во вторник стало известно, что украинские биатлонисты не выступят на этапе Кубка мира в Тюмени. В среду министр спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете украинским спортсменам выступать на любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ.

    "Мы всегда как раз заявляли о том, что спорт — вне политики, и стараемся этого придерживаться. Даже в самых тяжелых условиях мы всегда выступали, команды отправляли на любые соревнования, и бойкот это уже давно не способ решения вопросов", — заявила РИА Новости Роднина, которая занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам.

    "Спортсмены, я думаю, много теряют, потому что любое соревнование — это, кроме того, что это и победы, и результаты, это то, к чему спортсмен (долго — Ред.) готовится", — добавила депутат.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Украинская лыжница Оксана Шишкова
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Газовое хранилище. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом