Радости в гадостях: о новой "национально-футбольной" идее Киева

Владимир Лепехин, директор Института ЕАЭС

Во вторник министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год заявил украинским СМИ, что представители Украины проводят переговоры о возможности бойкота чемпионата мира по футболу в 2018 году в России или организации протестов в рамках этого спортивного турнира: "Мы разговариваем с разными федерациями, могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим с разными организациями фанов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы, или бойкотируя этот чемпионат или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России".

Вот так: срыв чемпионата мира по футболу, который пройдет летом текущего года в России, Киев считает одним из своих внешнеполитических приоритетов.

Вообще, если говорить о внешнеполитических приоритетах современной Украины (точнее, Киева, полномочия и компетенции которого распространяются лишь на часть страны), то все они относятся к одной из трех групп.

Первая группа внешнеполитических приоритетов – это те действия, которые Киев реализует по команде из Вашингтона или Брюсселя. И эти команды касаются основных тем – отношений с Россией, АТО на Донбассе, выполнения тех или иных пунктов минских соглашений, голосования в ООН и проч. По всем эти вопросам киевские дипломаты и чиновники действуют как классические марионетки.

Замечу, что реализацией этого направления внешней политики Киева занимается не столько МИД, сколько СБУ, Министерство обороны и другие структуры современной Украины, приватизированные западными спецслужбами.

Вторая группа приоритетов украинского МИД касается реальных жизненных интересов правящей в Киеве группы. Это простые и утилитарные интересы различных националистических и так называемых мелкобуржуазных групп, наживающихся на разграблении Украины, организации карательных операций и мародерства на Донбассе, коррупции при распределении кредитных средств, продвижении в стране интересов зарубежных кампаний, а за рубежом – интересов особо приближенных к киевскому режиму местных экспортеров и т.п. Отсюда – такие направления внешнеполитической деятельности современной Украины, как пропаганда безвиза, выбивание зарубежных кредитов, поиск за рубежом покупателей на те или иные украинские активы, торпедирование требований Минска о прекращении огня на Донбассе и т.п.

Вот эти функции — прерогатива ряда высокопоставленных политиков Украины во главе с президентом Порошенко. Именно на этом уровне формируется, обкатывается и доводится до широкой публики "национальная" идея нынешней Украины и её основные лозунги – евроинтеграция, безвиз и проч.

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Наконец, третье приоритетное направление внешней политики Киева — из сферы иррационального и касается оно деятельности, связанной с нанесением максимального вреда москалям. Иногда даже во вред себе. Вот именно этим и занимается сегодня ведомство Климкина.

Здесь и всяческое поддержание за рубежом мифа о России как "агрессоре" и "оккупанте". Здесь и карикатурное переписывание истории с обвинением России в том, что она украла у Украины (!?) 1000 лет украинской истории и цивилизационную миссию. (Об этом на днях заявил глава СБУ). Здесь и разного рода политические антироссийские обращения в международные инстанции, направления исков в суд против российских компаний, борьба с участием России в ПАСЕ, физическое выдавливание российского бизнеса из страны, составление "черных" списков деятелей российской культуры и журналистов, а также всевозможные политические акции с одной-единственной целью – нагадить России и русским.

Вот на этом, третьем направлении Климкин явно преуспел.

Ну вот что конкретно дают Киеву переговоры по поводу бойкота мундиаля в России или отказ от телетрансляции на Украине церемонии официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу-2018, которая проходила в Москве в декабре прошлого года? Что дают Киеву всевозможные инсинуации против "Газпрома" и провокации против Крыма? Какую пользу нынешние украинские власти извлекают из тех шабашей, которые бандеровцы устраивают у российского посольства?

Ну разве что вся эта "внешняя политика" Киева доставляет некоторым его представителям мелкотравчатую радость от совершенной в порядке мести очередной гадости.

И еще: поскольку ненависть к России и нанесение ей максимального вреда являются основными элементами "национальной идеи" современной Украины, ведомство Климкина – это инструмент практической реализации названных элементов украинской нацидеи на международной уровне.

И это не имеет никакого отношения к дипломатии. Скорее, к цирку.

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