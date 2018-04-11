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    Назван лучший футболист в Украине

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    Всего в голосовании приняли участие около 3300 поклонников футбола. Виктор Цыганков набрал 46 процентов голосов - он стал лучшим игроком первого месяца весны.
    Игрок ФК Динамо (Киев) Виктор Цыганков
    УНИАН

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Полузащитник клуба "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков стал лучшим игроком марта, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги. 

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    "Виктор Цыганков — самый лучший игрок чемпионата УПЛ в марте", — говорится в сообщении

    Всего в голосовании приняли участие около 3300 поклонников футбола. Цыганков набрал 46 процентов голосов.

    За Хорхе Карраскаля проголосовал 31 процент ("Карпаты"), Николая Шапаренко — 10 ("Динамо"), Станислава Кулиша — 5 ("Верес"), Марлоса — 4 ("Шахтер"), Андрея Лунина — 3 ("Заря"), Факундо Феррейру — 1 процент ("Шахтер").

    Ранее нНовоизбранный президент Украинской Премьер-лиги Томас Гримм обнародовал планы на будущие сроки в руководстве организацией.  "Глубокий кризис" — так швейцарец охарактеризовал текущее состояние украинского футбола. Функционер видит выход из ситуации в постепенном отходе от концепции "бесплатного футбола".

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