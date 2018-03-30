Украина призвала УЕФА запретить флаги ЛНР и ДНР на матчах

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины (ФФУ) обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и к организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) с просьбой запретить на матчах флаги самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила в пятницу пресс-служба ФФУ.

"Федерация футбола Украины 29 марта направила обращение к FARE с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символику так называемых "ДНР" и "ЛНР", — говорится в сообщении пресс-службы ФФУ.

По данным пресс-службы, ФФУ 16 марта обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное дело по факту демонстрации символики ДНР во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" — "Шахтер", который прошел в Риме 13 марта.

Ранее президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко пообещал суровое наказание для виновных в техническом поражении юношеской сборной U-17, которая была отстранена от юношеского Евро-2018 по решению УЕФА.