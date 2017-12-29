ФФУ пожизненно отстранила 18 футболистов, игравших за ДНР

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КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Федерация футбола Украины (ФФУ) приняла решение отстранить 18 игроков, которые принимали участие в матчах в самопровозглашенной ДНР, сообщается на сайте федерации.

"Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в матчах в составе так называемой "ДНР", — говорится в сообщении федерации.

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Как отмечается, комитет решил пожизненно запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, 18 игрокам.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.