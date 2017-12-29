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    Продлены полномочия депутатов и главы ДНР

    (обновлено: )9120
    За поправки в конституцию депутаты проголосовали в двух чтениях - срок полномочий главы ДНР и депутатов продлен до пяти лет. Согласно действующей конституции самопровозглашенной республики, срок их полномочий - четыре года.
    Флаг ДНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял изменения в конституцию, проливающие до пяти лет срок полномочий главы ДНР и депутатов, изменения начнут действовать после следующих выборов, передает корреспондент РИА Новости.

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    Выборы главы и депутатов в ДНР прошли осенью 2014 году. Согласно действующей конституции, срок их полномочий — четыре года.

    "Данные нормы распространяются на следующую каденцию и не распространяются на действующих депутатов Народного совета и главу республики", — сказал председатель Народного совета ДНР, полпред в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

    За поправки в конституцию депутаты проголосовали в двух чтениях.

    Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что решение США поставлять оружие Украине подталкивает Киев к полномасштабной войне в Донбассе.

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