Обмен пленными отложен, представители ЛНР и ДНР выехали на переговоры

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Представители ЛНР и ДНР в сопровождении представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отправились на переговоры с украинской стороной для уточнения последних деталей по процедуре обмена пленными, которая запланирована на среду, передает корреспондент РИА Новости.

Обмен пленными в Донбассе запланирован на 27 декабря, Украина передаст ополченцам 306 человек, а они — 74 человека.

Пленных уже доставили к месту обмена, сообщила журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

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Кроме того, Hromadske передает, что обмен отложен до 14.00.

Ранее сообщалось, что обмен запланировано провести между Горловкой и Майорском.

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