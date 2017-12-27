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    Обмен пленными отложен, представители ЛНР и ДНР выехали на переговоры

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (366)

    (обновлено: )172650
    По последним данным, обмен пленными состоится между Горловкой и Майорском. Время обмена перенесено на 14.00 среды, 27 декабря.
    Пленные отправляются к месту обмена
    lug-info.com

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Представители ЛНР и ДНР в сопровождении представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отправились на переговоры с украинской стороной для уточнения последних деталей по процедуре обмена пленными, которая запланирована на среду, передает корреспондент РИА Новости.

    Обмен пленными в Донбассе запланирован на 27 декабря, Украина передаст ополченцам 306 человек, а они — 74 человека.

    Пленных уже доставили к месту обмена, сообщила журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

    Смотрите также: Украинских пленных вывезли из Луганского СИЗО для процедуры обмена

    Кроме того, Hromadske передает, что обмен отложен до 14.00.

    Ранее сообщалось, что обмен запланировано провести между Горловкой и Майорском.

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    Подготовка к обмену военнопленными
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