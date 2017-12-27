Часть пленных отказалась возвращаться на территорию ДНР и ЛНР - СМИ

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Трое из числа лиц, запрошенных для обмена пленными самопровозглашенными ДНР и ЛНР, отказались возвращаться на неподконтрольную Украине территорию, сообщает сайт "Громадське ТВ" со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила о завершении сверки списков для обмена пленными, стороны приступили к процедуре обмена.

"Журналистка "Громадського" только сообщила, что список на обмен только что согласовали. Сообщается также, что три человека отказались от обмена и хотят остаться на украинской стороне", — сообщается на сайте издания.

Кроме того, по словам уполномоченной по правам человека Верховной Рады Валерии Лутковской, входившие в общий список 43 человека, которые должны были быть среди пленных с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.