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    Часть пленных отказалась возвращаться на территорию ДНР и ЛНР - СМИ

    Тема:

    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (373)

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    По информации журналистов, на месте обмена пленными выяснилось, что несколько человек отказываются возвращаться на территорию самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.
    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/radiosvoboda

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Трое из числа лиц, запрошенных для обмена пленными самопровозглашенными ДНР и ЛНР, отказались возвращаться на неподконтрольную Украине территорию, сообщает сайт "Громадське ТВ" со ссылкой на своего корреспондента.

    Пленные отправляются к месту обмена
    lug-info.com
    Подготовка к обмену пленными

    Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко сообщила о завершении сверки списков для обмена пленными, стороны приступили к процедуре обмена.

    "Журналистка "Громадського" только сообщила, что список на обмен только что согласовали. Сообщается также, что три человека отказались от обмена и хотят остаться на украинской стороне", — сообщается на сайте издания.

    Кроме того, по словам уполномоченной по правам человека Верховной Рады Валерии Лутковской, входившие в общий список 43 человека, которые должны были быть среди пленных с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

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