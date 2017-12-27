На территории ДНР состоялся обмен пленными "58 на 165"

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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В рамках самого масштабного обмена пленными в Донбассе ДНР передала украинской стороне 58 человек.

ДНР передано 165 граждан, сообщает РИА Новости.

Также об обмене сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на своего корреспондента: "Второй этап обмена происходит на территории самоназванной "ДНР", непосредственно возле Горловки, 58 украинцев возвращаются из плена боевиков. Украина же вместо анонсированных 207 отдает 165 удерживаемых. Другие, по словам представителей украинской стороны, заявили о нежелании возвращаться на оккупированные территории".

Ранее сообщалось, что обмен проходил в Горловке. Известно также, что несколько человек отказались возвращаться на контролируемую территорию.

Ранее был завершен процесс обмена пленными между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой. ЛНР передали 75 человек, Украине — 16 пленных.