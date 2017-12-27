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    На территории ДНР состоялся обмен пленными "58 на 165"

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (379)

    (обновлено: )68503
    В Горловке прошел обмен пленными между украинской стороной и самопровозглашенной республикой ДНР. Обмен прошел по формуле "58 на 165 человек".
    Подготовка к обмену военнопленными
    twitter.com/prm_ua

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. В рамках самого масштабного обмена пленными в Донбассе ДНР передала украинской стороне 58 человек.

    Пленные отправляются к месту обмена
    lug-info.com
    Подготовка к обмену пленными

    ДНР передано 165 граждан, сообщает РИА Новости.

    Также об обмене сообщает "Громадське ТВ" со ссылкой на своего корреспондента: "Второй этап обмена происходит на территории самоназванной "ДНР", непосредственно возле Горловки, 58 украинцев возвращаются из плена боевиков. Украина же вместо анонсированных 207 отдает 165 удерживаемых. Другие, по словам представителей украинской стороны, заявили о нежелании возвращаться на оккупированные территории".

    Ранее сообщалось, что обмен проходил в Горловке. Известно также, что несколько человек отказались возвращаться на контролируемую территорию.

    Ранее был завершен процесс обмена пленными между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой. ЛНР передали 75 человек, Украине — 16 пленных.

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