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    Обмен пленными. В ДНР сообщили об отказавшихся возвращаться в Киев

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (379)

    (обновлено: )131250
    Как заявила журналистам в среду омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова, два человека отказались возвращаться на подконтрольную Киеву территорию Донбасса в рамках обмена пленными.
    Флаг самопровозглашенной Донецкой республики
    RIA News Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

    ГОРЛОВКА (Донецкая область, Украина), 27 дек — РИА Новости. Два человека отказались возвращаться на подконтрольную украинским силовикам территорию Донбасса в рамках обмена пленными между Киевом и Донецком, заявила журналистам в среду омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

    "Двое остались, не захотели участвовать в обмене", — сказала Морозова, слова которой приводит РИА Новости.

    Смотрите также: Подготовка к обмену пленными

    Процедура обмена состоялась на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой. За процедурой наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в ДНР и ЛНР. Это будет самый масштабный обмен пленными за время конфликта.

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