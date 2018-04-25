Павелко предложил Суркисам отдать "Динамо" в "хорошие руки"

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что проблемы, которые переживает сейчас киевское "Динамо" связаны только с менеджментом клуба.

Ранее президент ФК "Динамо" (Киев) Игорь Суркис критиковал ФФУ за техническое поражение и дисквалификацию юношеской сборной Украины из-за ошибки менеджмента команды.

"Давайте вспомним — в начале 90-х братья Суркис получили "Динамо" совершенно бесплатно. Вместе с клубом им отошло еще немало активов. Говорить о дивидендах, которые они извлекли как хозяева такой легендарной команды, не приходится. Они все время были вхожи в самые высокие кабинеты, решали свои бизнес-вопросы. А что украинский футбол получил от братьев Суркис как от владельцев "Динамо"? Три громких скандала: "дело с шубами", "мариупольское дело" и вот сейчас — скандал с платежами солидарности УЕФА за подготовку Андрея Ярмоленко. Вдумайтесь, в "Динамо" не побрезговали украсть деньги у детей! Это позор на весь мир!" — озвучил претензии к владельцам киевской команды Павелко, который дал интервью изданию MatchDay.

По словам президента Федерации футбола Украины, собственники "Динамо" испытывают финансовые проблемы.

"Знаю, к примеру, что сейчас нынешние хозяева "Динамо" уже одалживают деньги на содержание клуба у многих олигархов и при этом не торопятся их отдавать. Хотя на заказные материалы против меня и информационную войну с ФФУ средства находятся.Так, может, с таким проблемами логично и правильно будет просто отдать клуб в хорошие руки? Вам же он в свое время достался бесплатно, вы его столько лет использовали в своих целях. Так поступите честно в сложной ситуации. "Динамо" было до Суркисов, уверен, "Динамо" будет и после Суркисов — и обязательно вернет былую славу", — заявил Павелко.

Читайте также: Финал ЛЧ в Киеве. Кто "освоит" бюджетные миллионы себе в карман?

Накануне сообщалось, что во время визита в Днепр, куда был доставлен Кубок Лиги чемпионов УЕФА, Андрей Павелко привез трофей в церковь киевского патриархата. Там вместе с кубком сфотографировались монахини и сват Павелко.