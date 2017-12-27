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    Определен город, где пройдет финал Кубка Украины по футболу

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    Финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 состоится в Днепре. Он пройдет 9 мая. Соответствующее решение принял Исполком Федерации футбола Украины.
    Кубок Украины по футболу. Архивное фото
    facebook.com/andriy.pavelko

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украины. Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко сообщил, что финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 состоится  в Днепре. 

    Матч пройдет на стадионе "Днепр-Арена" 9 мая.

    "Соответствующее решение сегодня утвердил Исполком ФФУ. Поздравляю моих земляков и всех любителей футбола Днепра. Город, подаривший Украине многих футбольных звезд, яркие эмоции Лиги Европы УЕФА и серебряные медали турнира, заслужил на этот праздник. Большой футбол возвращается в Днепр!" — написал Павелко на своей странице в Facebook.

    Андрей Павелко/Facebook, 27 декабря 2017

    В полуфинале турнира сыграют "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк), "Мариуполь" и "Днепр-1".

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