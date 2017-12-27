Определен город, где пройдет финал Кубка Украины по футболу

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украины. Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко сообщил, что финал Кубка Украины по футболу сезона 2017/2018 состоится в Днепре.

Матч пройдет на стадионе "Днепр-Арена" 9 мая.

"Соответствующее решение сегодня утвердил Исполком ФФУ. Поздравляю моих земляков и всех любителей футбола Днепра. Город, подаривший Украине многих футбольных звезд, яркие эмоции Лиги Европы УЕФА и серебряные медали турнира, заслужил на этот праздник. Большой футбол возвращается в Днепр!" — написал Павелко на своей странице в Facebook.

Андрей Павелко/Facebook, 27 декабря 2017

В полуфинале турнира сыграют "Динамо" (Киев), "Шахтер" (Донецк), "Мариуполь" и "Днепр-1".