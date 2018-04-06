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    Против итальянской "Ромы" открыто производство из-за флага ДНР

    (обновлено: )10711
    Федерация футбола Украины благодарна УЕФА за оперативную реакцию и начало производства относительно появления на трибунах запрещенной символики, заявил глава ФФУ Андрей Павелко.
    Логотип УЕФА
    AFP/FABRICE COFFRINI

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Инспектор по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА начал производство против итальянского ФК "Рома" за появление на трибунах стадиона команды символики самопровозглашенной ДНР, признанной в Украине террористической организацией. Об этом говорится в официальном письме УЕФА, сообщает пресс-служба Федерация футбола Украины.

    Появилось видео ожесточенных столкновений фанатов с силовиками в Мариуполе
    скриншот видео
    Появилось видео ожесточенных столкновений фанатов с силовиками в Мариуполе

    Напомним, в середине марта ФФУ направила УЕФА обращение с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации "флага" самопровозглашенной ДНР во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" — "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018.

    В письме отмечается, что Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая.

    "Федерация футбола Украины благодарна УЕФА за оперативную реакцию и начало производства относительно появления на трибунах запрещенной символики пророссийских террористических группировок, воюющих против Украины на Донбассе", — заявил президент ФФУ, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Андрей Павелко.

    "Совместно мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА. Также мы надеемся, что в ближайшее время подобная символика будет официально запрещена FARE. Мы не позволим использовать футбол для пропаганды терроризма, экстремизма и дискриминации ", — подчеркнул он.

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    Ранее сообщалось, что Федерация футбола Украины также направила обращение к FARE (Football Against Racism in Europe, организации, которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии в европейском футболе) с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символики непризнанных ДНР и ЛНР.

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