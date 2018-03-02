Ветераны АТО "пока мирно" пришли с ультиматумом к президенту ФФУ

Накануне в Дом футбола в Киеве пришли около 200 ветеранов АТО, которые потребовали встречи с президентом Федерации футбола Украины (ФФУ), народным депутатом от фракции БПП Андреем Павелко.

Главное требование бойцов — пролонгация договора между ФФУ и Федерацией футбола участников АТО и предоставления ассоциированного членства Федерации участников АТО в ФФУ, сообщает "Укринформ".

В письме к Андрею Павелко руководство Федерации футбола участников АТО обеспокоено тем, что со стороны ФФУ, в частности со стороны первого вице-президента Вадима Костюченко, игнорируются все просьбы по новому договору. Без этого договора срывается новый сезон Лиги участников АТО. Кроме того, ФФУ планирует создать собственный "Открытый чемпионат Героев АТО".

Среди других требований бывших участников АТО "освобождения или, как минимум, отстранение от украинского футбола с должности первого вице-президента ФФУ Вадима Костюченко, как человека недостойного и дискредитированного".

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"Федерация футбола участников АТО требует "прекратить действия руководства ФФУ по расколу и политизации украинского футбола, созданию фейковых организаций и федераций и замены профессионалов на политиков", — говорится в сообщении.

Также ветераны в своем письме в адрес Павелко заявили, что "в случае нерешения Вами вышеуказанных требований в кратчайшие сроки, оставляем за собой право любым допустимым способом защитить права участников АТО по обеспечению их программой реабилитации и адаптации, а ответственность за последствия будем возлагать на Вас лично".

Впоследствии стало известно, что президент ФФУ Андрей Павелко встретится с представителями Федерации футбола участников АТО 6 марта.