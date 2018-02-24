Флешмоб ветеранов АТО в Черновцах за право бесплатного проезда

В Черновцах водитель маршрутки силой высадил участника боевых действий Николая Виконского, при этом нагрубив ему, сообщает ТСН.

"Показываю удостоверение водителю маршрутки, а он сразу агрессивно говорит: "Я вас не повезу". И он за плечо красиво выпроводил на улицу", — рассказал о произошедшем ветеран АТО.

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Мужчина вызвал полицию, но водитель маршрутки, как утверждается, нагрубил и инспекторам, отказавшись от объяснений.

Бывшие бойцы АТО, проживающие в областном центре, не стали мириться с хамством маршрутчика и обратились в мэрию. Однако в горадминистрации сказали, что им тяжело на всех воздействовать, но все же пообещали провести с водителем беседу.

За отказ провезти в маршрутке бойца АТО водитель может заплатить штраф 170 гривен, а вот уволить его могут только по решению руководства транспортной компании.

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В свою очередь ветераны проведи в Черновцах своеобразный флешмоб, проехавшись в городских маршрутках.

Ранее сообщалось, что националисты наказали водителя междугородней маршрутки в Киевской области, выгнавшего сына погибшего бойца АТО.