Ветеранов АТО используют в теневых схемах на выдачу земли - юрист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Ветераны войны на Донбассе требуют упростить для них механизм выделения земли для строительства жилого дома. Ветераны АТО 10 января провели предупредительную акцию и объявили о подготовке более масштабного — уже всеукраинского протеста.

Ветераны, в частности, обвиняют правительство и органы местной власти в том, что те "перебрасывают проблему друг на друга", и в итоге ветеран не может получить участок для строительства вообще нигде в своей области проживания.

В Минсоцполитики и в Государственной службе по вопросам ветеранов уверяют, что проблемное постановление о выделении земельных участков изменят уже в ближайшее время, и выделение земли украинским военным продолжится — но уже более эффективно и быстро.

Что заставило участников АТО выйти на митинг протеста, и почему для них не хватает земли под застройку, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил почетный глава Общества ветеранов АТО, юрист Кирилл Сергеев.

В чем проблема, почему никак не могут наладить этот механизм выдачи земли?

— Здесь для начала стоит сказать, что конфликтом стало само постановление Кабмина, принятое в прошлом году, которое и без того усложнило непростую процедуру. Согласно этому постановлению все местные власти обязали выставлять земельные участки на аукцион, выставили им планы, сколько они должны продать через аукционы, и только после выполнения такого плана местные советы получали право выделять участки социально незащищенным группам населения, в том числе и ветеранам.

То есть сначала продажа, а что осталось — на соцнужды?

— Да, эти планы ни одна область не тянула, ни одна область их не выполнила, и остановилось оформление даже тех участков, на которые ребята подавали документы еще до постановления. Некоторые из них должны были уже вот-вот получить госакции на землю, как самый последний документ права собственности, и их на этом этапе остановили. То есть практически со второй половины 2017 года выдача земли де-юре остановилась вообще. Поэтому именно это постановление стало особо конфликтным. Кроме этого, оно подняло на поверхность всю категорию конфликтности вопросов по выделению земли. Фактически, сегодня в основном выделяются только земли под дачные участки, то есть под садоводство. Земель под строительство жилого дома выделяется очень мало, единицы. И чаще всего их выделяют по разного рода теневым схемам, где ветераны только используются.

И целевое назначение участка изменить нельзя?

— Изменить можно, но только если в этом есть смысл. Представьте себе, если участки выдаются, допустим, в десяти километрах от ближайшего населенного пункта, в чистом поле. Ты, конечно, можешь себе его придумать, как изменить под жилую застройку, только жить ты там не сможешь — ни коммуникаций, ни инфраструктуры, ни аптек, ни магазинов, ни маршрутки не ходят, то есть, вообще ничего. Такой, очень сильно загородный дом. И соответственно, в основном вот такие участки и раздавали. А под жилую застройку давали в случае, когда застройщик брал чемодан денег, заходил к мэру, ему давали: вот тебе два гектара, но придумай, как ты его красиво оформишь. Он: ну, давай опять ветерана возьму, на них эти два гектара оформлю, все им похлопают, а мы тут дома выгоним. И таким ветеранам выдавали по 30 соток вместо положенных десяти. Чтобы меньше ветеранам на один участок шел. Под жилую застройку в основном выдавали вот так. То есть, где ветераны были только ширмой.

А что сейчас говорят в Минсоцполитики относительно этого постановления? Как его собираются менять?

— Минсоцполитики — это более засекреченное министерство, чем даже СБУ. Они очень много делают вещей в тени, и только потом ставят перед фактом: мы уже сделали. Вот мы сейчас слышим, что что-то собираются менять. Но каких-то более детальных, конкретных предложений, вот лично мне еще услышать не приходилось. Мы в свое время поднимали вопрос, что давайте вообще уйдем от процедуры бесплатной выдачи, давайте поменяем её на европейскую практику государственной инвестиции. Ветеранский бизнес, строительство жилья, где разница лишь в том, что ты сначала, будучи ветераном, должен подтвердить, для чего ты этот участок будешь использовать, и что у тебя есть эти ресурсы: построить свой дом, там, или бизнес свой открыть. Но скажем так, они с одной стороны боятся в эту тему влазить, с другой стороны говорят, что тема проблемная, но вот чтобы прозвучало хоть одно рациональное предложение о решении этого вопроса, пока еще мы не слышали. Я думаю, что как всегда, будут долго рассказывать, что что-то делают, а потом поставят перед фактом, что уже сделали, и мы будем разбираться: сделали что?

Допустим, ветераны АТО получили землю под застройку, но, например, у них нет денег на строительство жилого дома. Что дальше им делать? Есть ли какие-то компромиссные варианты здесь?

— В целом есть очень много сегодня негосударственных моделей. К примеру, действует модель кооператива, где ветераны могут объединиться, создать кооператив, и взять себе не по десять соток, а допустим, взять себе один гектар на сто человек и привлечь застройщика, который построит там дом на 500 квартир, а 100 квартир отдаст членам кооператива. То есть, есть такие обходные варианты. Были варианты и по частным участкам по десять соток, где застройщик режет их пополам, строит два дома по пять соток, один отдает ветерану, а второй продает. Инвестиционных моделей сегодня существует много. Но так о них сложно говорить, потому что под жилую застройку выдают чересчур мало земли. А вот те земли, которые выдаются под садоводство, их процентов на 80 ветераны просто продают.

То есть, когда ветеран уже получил эту землю, он может её продать и застройщику?

— Да. Может продать кому угодно. Может построиться. Это его право. Он владелец земли и он распоряжается ею на свое усмотрение.

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К слову, львиная доля земель в Украине уже давно перераспределена, заявил юрист, экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка.