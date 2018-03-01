Чего они все хотят? Протесты ветеранов охватили Украину

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Ветераны на грани

Военные пенсионеры в Украине выходят на новые акции протеста. Во вторник, 27 февраля, протестные акции прошли в Киеве, Харькове, Запорожье, Николаеве.

Киев

Во вторник в столице ветеранские организации перекрыли движение транспорта в районе Бессарабской площади. Об этом сообщил депутат Киеврады Вадим Васильчук на своей странице в Facebook.

"Крещатик в районе Бессарабки перекрыли ветеранские организации! Движение транспорта остановлено с бульвара Шевченко и со стороны площади Льва Толстого в направлении Европейской площади", — писал он.

Перед этим в конце января 2018 года военные пенсионеры блокировали Кабмин в Киеве. Ветераны даже попытались штурмовать здание правительства, однако силовикам удалось пресечь намерения протестующих.

Харьков, Запорожье, Николаев

Очередная акция пенсионеров-ветеранов силовых структур прошла также в Харькове, Запорожье и в Николаеве.

В Харькове участники провели пикет перед зданием облгосадминистрации. В руках они держали плакаты "Если власть не идет на встречу с народом – народ приходит за властью сам", "Долой "осучаснення" от Ревы-Гройсмана. Немедленно! Законный перерасчет!", "Рреву в отставку! Гройсмана – на нары!".

Колонну протестующих охраняла полиция.

В Запорожье около полусотни пенсионеров МВД, МЧС и Минобороны вышли под стены Запорожского облсовета, сообщало местное издание "Репортер".

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По словам председателя общественной организации офицеров Запорожской области Виктора Черепанова, это уже восьмой этап всеукраинской акции протеста.

"Мы требуем, чтобы наши пенсии пересчитали: оклад по должности, по званию и за выслугу лет. Мы считаем, что пенсию нужно поднять в долларовом эквиваленте до уровня 2014 года. Доллар тогда был восемь, тогда он не был 29 гривен", – заявил Черепанов.

Он констатировал, что сейчас его пенсия составляет чуть более 3000 гривен. Согласно перерасчетам, ее размер должен вырасти до 12 000 гривен.

С ветераном-пенсионером согласен и председатель облсовета Всеукраинской ассоциации ветеранов войны и службы гражданской защиты Василий Гончаренко. Он говорит, что сегодня пенсия полковников и подполковников вдвое меньше, чем, к примеру, у представителей рабочих специальностей.

Ветераны-пенсионеры также написали письмо-обращение к Кабмину и Раде, чтобы были приняты соответствующие изменения в закон с перерасчетом пенсий.

А воз и ныне там

Вышедших на пенсию военнослужащих ВСУ, сотрудников МВД, СБУ и других силовиков кормят обещаниями о перерасчете пенсий еще дольше, чем учителей – с 2008 года их пенсии не индексировались.

Протестующие хотят, чтобы Кабмин выполнил постановление №704 о перерасчете пенсий с 1 января 2018 года.

Со слов протестующих, около 80% пенсионеров — ветеранов силовых структур получают от 1500 до 3000 гривен в месяц, тогда как после реформирования работающие полицейские имеют оклады порядка 5000 — 8000 гривен.

Напомним, премьер Владимир Гройсман обещал, что пенсии военным планируется повысить с 1 января 2018 года. Изменения должны были коснуться 550 тысяч человек, которым бы повысили оплату минимум на 1500 грн.

Глава Минсоцполитики Рева обещал предоставить в ВР законопроект по военным пенсионерам сначала в сентябре, затем – до 1 ноября, потом – до конца года, но в итоге в Раду документ так и не попал.

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Однако уже в начале января 2018 года вице-премьер Павел Розенко заверял, что согласно разработанному правительством законопроекту, осовременивание пенсий военным пенсионерам предполагается осуществить с 1 января 2018 года, независимо от того, когда этот закон будет принят парламентом.

Он заявил, что законопроект уже разработан и направлен в СНБО, после чего будет представлен Раде. "Правительство имеет все возможности, чтобы сделать такой перерасчет "задним числом", но для этого нам, безусловно, нужен закон, который должна принять Верховная Рада", — отмечал Розенко.

По материалам из открытых источников интернет