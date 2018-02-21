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    Киев

    В Киеве проучили попрошаек "ветеранов АТО"

    (обновлено: )57405
    Отмечается, что "заработок" псевдоветеранов АТО, которые просят деньги по всему Киеву, составляет более 2000 гривен в час.
    В Киеве проучили ветеранов АТО попрошаек
    Пост группы Los Solomas

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева ветераны АТО проучили людей в камуфляжной форме, которые просили деньги для ветеранов АТО и их семей.

    Группа неизвестных из 6-7 человек в камуфляжной форме  под видом ветеранов АТО просили деньги.

    Они выманивали деньги якобы "нужды ветеранов и инвалидов АТО и Афганистана", сообщает группа "Los Solomas/Соломенский район" в Facebook.

    Реальные участники АТО провели с мошенниками "воспитательную беседу".

    Пост группы Los Solomas
    В Киеве проучили "ветеранов АТО" попрошаек
    Пост группы Los Solomas
    В Киеве проучили "ветеранов АТО" попрошаек
    Пост группы Los Solomas
    Пост группы Los Solomas

    "Зарабатывать на святом подонкам не позволим. Всему есть предел, и остаться в стороне при подобных мерзких случаях нам не позволяет ни честь, ни совесть! Ветеран — не жулик и не нищий. Каждому, кто будет поносить и позорить ветеранскую общественность, мы объясним, что так делать не стоит", — отмечается в сообщении группы.

    Сообщается, что "заработок" псевдоветеранов составляет более 2000 гривен в час.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили командование одной из воинских частей Житомирской области в хищении 50 тонн горюче-смазочных материалов.

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