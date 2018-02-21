В Киеве проучили попрошаек "ветеранов АТО"

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Соломенском районе Киева ветераны АТО проучили людей в камуфляжной форме, которые просили деньги для ветеранов АТО и их семей.

Группа неизвестных из 6-7 человек в камуфляжной форме под видом ветеранов АТО просили деньги.

Они выманивали деньги якобы "нужды ветеранов и инвалидов АТО и Афганистана", сообщает группа "Los Solomas/Соломенский район" в Facebook.

Реальные участники АТО провели с мошенниками "воспитательную беседу".

Пост группы Los Solomas В Киеве проучили "ветеранов АТО" попрошаек

Пост группы Los Solomas В Киеве проучили "ветеранов АТО" попрошаек

Пост группы Los Solomas Пост группы Los Solomas

"Зарабатывать на святом подонкам не позволим. Всему есть предел, и остаться в стороне при подобных мерзких случаях нам не позволяет ни честь, ни совесть! Ветеран — не жулик и не нищий. Каждому, кто будет поносить и позорить ветеранскую общественность, мы объясним, что так делать не стоит", — отмечается в сообщении группы.

Сообщается, что "заработок" псевдоветеранов составляет более 2000 гривен в час.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили командование одной из воинских частей Житомирской области в хищении 50 тонн горюче-смазочных материалов.