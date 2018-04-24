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    Стало известно, где сборная Украины проведет матчи Лиги наций

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    Исполком Федерации футбола Украины принял решение о местах проведения матчей сборной Украины в Лиге наций против команд из Словакии и Чехии. Матч Украина - Словакия пройдет при пустых трибунах.
    Сборная Украины по футболу
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу сыграет свой первый поединок в Лиге наций, против сборной Словакии, 9 сентября на "Арене Львов". Решение об этом принял Исполком Федерации футбола Украины.

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    Следующий матч, со сборной Чехии 16 октября, примет харьковский ОСК "Металлист". Матч Украина — Словакия в соответствии с решением Дисциплинарного комитета УЕФА, которое было принято в ноябре 2015 года, пройдет при пустых трибунах.

    Возле стадиона планируется создать фан-зону. 

    Ранее сообщалось, что представители Федерации футбола Украины не будут участвовать в июньском конгрессе ФИФА в России.

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