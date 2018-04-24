Стало известно, где сборная Украины проведет матчи Лиги наций

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу сыграет свой первый поединок в Лиге наций, против сборной Словакии, 9 сентября на "Арене Львов". Решение об этом принял Исполком Федерации футбола Украины.

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Следующий матч, со сборной Чехии 16 октября, примет харьковский ОСК "Металлист". Матч Украина — Словакия в соответствии с решением Дисциплинарного комитета УЕФА, которое было принято в ноябре 2015 года, пройдет при пустых трибунах.

Возле стадиона планируется создать фан-зону.

Ранее сообщалось, что представители Федерации футбола Украины не будут участвовать в июньском конгрессе ФИФА в России.