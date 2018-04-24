Финал Лиги чемпионов: власти Киева хотят заработать и.. заработают

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Киев готовится к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА. Это событие запланировано на 26 мая. Впрочем, уже в субботу, 21 апреля, в столице состоится спортивная ходьба — с передачей кубка Лиги чемпионов. Кого-то это событие радует, а кого-то — наоборот. Так в соцсетях начинается возмущение, ведь несколько улиц и площадей закроют для проезда транспорта.

К чему готовиться киевлянам, какие сложности принесет финала Лиги чемпионов УЕФА, рассказал руководитель Управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации Антон Тараненко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Фінали буде два – це чоловічий фінал і жіночий. Декілька днів буде святкувати столиця. До чого готуватись?

— Насправді вже практично вирішені основні локації, де саме буде відбуватись ця чи інша подія. В першу чергу, це головні такі зони — традиційно фестиваль чемпіонів, який буде відбуватись на Хрещатику з 24 по 28 травня і це буде головна зона, в якій буде, мені здається, найбільша кількість як відвідувачів, так і туристів в принципі. На цій зоні будуть офіційні заходи, які спрямовані саме на міський простір, тобто якщо ми кажемо про вечірні івенти, денні івенти. І 25 травня буде відбуватись матч чемпіонів або матч зірок, як його називають, коли на невеличкому полі будуть грати всесвітньо відомі зірки, яких запросить УЄФА. Це буде безкоштовна подія. Кожен з відвідувачів цієї зони може побачити наживо зірок футболу, кого запросять безпосередньо УЄФА. Паралельно будуть ще три зони, які будуть працювати один день. 26 травня буде зона гостинності від безпосередньо міста Києва, яка буде розташована на Контрактовій площі і, наскільки я розумію, на цій зоні, можливо, буде трансляція самого матчу.

Чи не скаржаться люди, що проживають поруч?

— Зона, яка буде працювати чотири дні на Хрещатику, фактично всі дні, окрім останнього, коли буде матч фіналу Ліги чемпіонів, буде дотримуватись всіх умов щодо того, коли треба проводити, коли треба закінчувати свята, тобто якщо я не помиляюсь, до десятої години все повинно бути закінчено. Можливо, буде виключення тільки в день проведення фінального матчу, і то, на Хрещатику, мені здається, не буде ніяких активностей, тому що всі підуть дивитись футбол, на Хрещатику трансляції не буде. А от на Контрактовій площі, якщо там будуть трансляції, то там буде, можливо, трішечки голосно.

Фан-зона вміщатиме 20 тисяч осіб. Скільки планується прийняти туристів?

— Фан-зона 20 тисяч, я гадаю, що мова йде про одномоментне перебування. Якщо ми кажемо про трафік, то можливо, там за день буде набагато більше людей. Якщо ми кажемо про те, скільки людей зможе приїхати безпосередньо на цю подію, на всю подію ми очікуємо понад 120 тисяч туристів, тобто це десь 100 тисяч іноземних туристів і 20 тисяч внутрішніх туристів. Якщо кажемо про гроші, то всього 25 мільйонів прямих витрат КМДА на цю подію. Хочу зазначити, що це в 10 разів менше, ніж на Євробачення. Тоді ми витратили 250 мільйонів. З приводу того, скільки ми отримаємо, ми підрахували, що десь 50 мільйонів євро місто заробить, тобто отримаємо ми в 100 разів більше.

Як передбачена зміна в транспортних потоках, якщо деякі вулиці перекриватимуть?

— Весь міський трафік буде працювати на повну силу і ще теж дуже немаленька частина інвестицій від УЄФА — 35 тисячам вболівальників вони дають змогу користуватись безкоштовно міським транспортом, але сплачують вони за ці квитки в департамент. Тобто місто на цьому теж не витрачає, а компенсує цю історію. З приводу вулиць, я казав про дві локації, на яких буде частково обмежений рух — Хрещатик, Контрактова площа і ще будуть два матч-поінти. Мені здається, це будуть найвідвідуваніші зони не тільки вболівальниками, а і гостями міста. Це два таких матч-поінти, дві точки безпосередньо для фанів, тобто фан-зони, фан-клуби для команд, які приїдуть. Одна буде розташована в парку Шевченка і друга буде розташована біля палацу “Україна”, тобто з цих двох зон буде хода однієї команди до стадіону і іншої команди. І, я гадаю, що частково буде обмеження руху біля цих локацій. Як саме, не можу вам прокоментувати, поки що не володію до кінця цієї інформації.

Завтра відбудеться спортивна хода. Чи не створить це незручностей для киян?

— Хрещатик буде перекритий під цю ходу. У нас кожні вихідні Хрещатик перекритий, ми знаємо, що практично кияни звиклись з тим, що здебільшого в суботу і неділю цю вулицю перекрито саме для руху. Сама подія буде займати не дуже великий час. Хода буде десь, можливо, декілька годин і потім два трофеї будуть розміщуватись біля безпосередньо будівлі КМДА на сходах, де кожен бажаючий може прийти і зробити фото з цими трофеями, які через місяць будуть вже розіграні в фінальному кубку.

Ранее председатель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха заявлял, что финал Лиги чемпионов поможет Киеву раскрыть туристический потенциал.

А представитель Киевской городской администрации по вопросам организации финала Лиги чемпионов Андрей Мирошниченко отметил, что это событие привлечет больше туристов, чем Евровидение.