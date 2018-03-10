АН-24 авиакомпании "ЮТэйр-Экспресс", выполнявший рейс Уфа-Казань, после посадки выкатился за боковую полосу безопасности передней стойкой шасси воздушного судна. На борту находились 24 пассажира и 4 члена экипажа.
"Следствию еще предстоит установить причины этой аварии, но для нас ясно одно, что в этой сфере необходимо приложить значительные усилия, чтобы работа воздушного транспорта была безопасной", - написал премьер.
Ранее представители госпредприятия "Антонов" сообщили, что весной 2012 года потерпевший аварию самолет был обследован специалистами завода, находился в хорошем состоянии и мог эксплуатироваться до конца 2013 года.
Следствие рассматривает несколько версий аварийной посадки Ан-24, в том числе и версию, касающуюся действий наземных служб и технического состояния наземных приборов, которые обеспечивают безопасность полетов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".