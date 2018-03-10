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    Ан-24

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 57
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    Самолет АН-24
    Самолет с 36 пассажирами совершил аварийную посадку в Сибири
    14:06 28.11.2014
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    В России Ан-24, который совершал полет в рамках Томской области, аварийно сел в пункте назначения. К счастью, никто не пострадал.
    В аэропорту Казани
    Самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Казани
    12:31 03.08.2013
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    АН-24 авиакомпании "ЮТэйр-Экспресс", выполнявший рейс Уфа-Казань, после посадки выкатился за боковую полосу безопасности передней стойкой шасси воздушного судна. На борту находились 24 пассажира и 4 члена экипажа.
    Обломки упавшего самолета Ан-24 под Донецком
    На разбившемся в Донецке Ан-24 "зайцев" не было – мэрия Одессы
    08:42 21.02.2013
    15Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Комиссия по проверке международного аэропорта Одессы, сформированная мэрией города после авиакатастрофы Ан-24 в Донецке, пришла к выводу, что незарегистрированных пассажиров на борту самолета не было.
    Крушение самолета Ан-24 под Донецком
    Следствие исключило версию теракта в расследовании крушения Ан-24
    12:58 19.02.2013
    1Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Следствие исключило версию теракта в расследовании авиакатастрофы Ан-24РВ авиакомпании "Южные авиалинии" в Донецке 13 февраля, в результате которой погибли пять пассажиров/
    Премьер-министр Украины Николай Азаров
    Азаров обещает, что власти сделают выводы в связи аварией Ан-24
    19:12 15.02.2013
    6Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    "Следствию еще предстоит установить причины этой аварии, но для нас ясно одно, что в этой сфере необходимо приложить значительные усилия, чтобы работа воздушного транспорта была безопасной", - написал премьер.
    Крушение самолета Ан-24 под Донецком
    Состояние пострадавших в результате аварии Ан-24 удовлетворительное
    19:09 15.02.2013
    21Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    По словам первого заместителя министра здравоохранения Александра Качура, медицинская помощь пострадавшим оказывается своевременно и в полном объеме.
    Тела погибших в результате катастрофы Ан-24 отправлены в Одессу
    12:51 15.02.2013
    16Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    В ходе расследования проведено опознание погибших. Все они опознаны родственниками, все тела отправлены в город Одессу.
    Черный ящик
    Начата расшифровка "черных ящиков" Ан-24
    12:40 15.02.2013
    29Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    По словам специалистов, на расследование таких сложных авиационных катастроф дается месяц, комиссия постарается дать свои выводы быстрее.
    Ан-24 имел сертификат на эксплуатацию до апреля 2013 года
    12:33 15.02.2013
    7Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Ранее представители госпредприятия "Антонов" сообщили, что весной 2012 года потерпевший аварию самолет был обследован специалистами завода, находился в хорошем состоянии и мог эксплуатироваться до конца 2013 года.
    Обломки упавшего самолета Ан-24 под Донецком
    Одна из версий аварийной посадки Ан-24 в Донецке - теракт
    11:56 15.02.2013
    22Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Это только одна из версий наряду с другими: несоответствующими действиями экипажа, технических служб, метеусловиями и так далее.
    Самолет АН-24
    Разломившийся Ан-24 мог эксплуатироваться до конца 2013 года
    09:25 15.02.2013
    17Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Как сообщили на предприятии "Антонов", весной 2012 года потерпевший аварию самолет был обследован специалистами завода.
    Крушение самолета Ан-24 под Донецком
    Разбившийся в Донецке Ан-24 имел сертификат об исправности - СМИ
    07:29 15.02.2013
    135Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Следствие рассматривает несколько версий аварийной посадки Ан-24, в том числе и версию, касающуюся действий наземных служб и технического состояния наземных приборов, которые обеспечивают безопасность полетов.
    Обломки упавшего самолета Ан-24 под Донецком
    Власти Донбасса взяли на себя расходы по лечению пострадавших с Ан-24
    21:22 14.02.2013
    21Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Власти Донецкой области взяли на себя расходы по лечению пострадавших в результате авиакатастрофы Ан-24, произошедшей в Донецке в среду.
    Обломки упавшего самолета Ан-24 под Донецком
    Упавший в Донецке АН-24 вез VIP-болельщиков Одессы на футбольный матч
    20:22 14.02.2013
    84Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Пассажирами разбившегося самолета были, в основном, одесские бизнесмены и высокопоставленные чиновники, которые летели на футбольный матч "Шахтера" с дортмундской "Боруссией".
    Крушение самолета Ан-24 под Донецком
    Аэропорт заявил, что дал Ан-24 информацию для безопасной посадки
    17:15 14.02.2013
    21Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Экипаж самолета Ан-24 "Одесса-Донецк", совершивший аварийную посадку в Донецке в среду, получил от диспетчерской службы аэропорта исчерпывающую информацию для совершения безопасной посадки.
    На месте падения самолета Ан-24 работает комиссия Кабмина
    Спасатели на месте крушения Ан-24 
    16:30 14.02.2013
    58
    По предварительной версии, причиной аварии Ан-24, стал туман. Полеты самолетов "Южных авиалиний" приостановлены.
    Крушение самолета Ан-24 под Донецком
    Генпрокуратура взяла под контроль расследование авиакатастрофы Ан-24
    15:15 14.02.2013
    14
    Генеральная прокуратура Украины взяла под контроль расследование обстоятельств авиакатастрофы Ан-24 в Донецке.
    Обломки упавшего самолета Ан-24 под Донецком
    Причиной аварии Ан-24, по предварительной версии, стал туман
    15:09 14.02.2013
    36Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Причиной аварии пассажирского самолета Ан-24 под Донецком, по предварительным данным, стал сильный туман, сообщил РИА Новости в четверг источник в Государственной авиационной службе Украины.
    Среди жертв крушения Ан-24 - глава крупной одесской компании
    13:51 14.02.2013
    16Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Накануне вечером самолет украинской авиакомпании "Южные авиалинии", летевший и Одессы, совершил аварийную посадку в аэропорту Донецка, в результате чего раскололся пополам.
    Обломки упавшего самолета Ан-24 под Донецком
    Начата прокурорская проверка авиакомпании после ЧП с Ан-24 в Донецке
    13:36 14.02.2013
    19Аварийная посадка Ан-24 под Донецком
    Накануне вечером самолет украинской авиакомпании "Южные авиалинии", летевший и Одессы, совершил аварийную посадку в аэропорту Донецка, в результате чего раскололся пополам.
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