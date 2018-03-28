Маркевич требует наказать виновных за скандал с юношеской сборной

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Председатель Комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич требует строго наказать виновных из-за ошибки тренерского штаба юношеской сборной Украины U-17 в поединке с Сербией и выхода на поле дисквалифицированных игроков в матче элит-раунда отбора на юношеское Евро-2018.

Напомним, юношеская сборная Украины U-17 дисквалифицирована по решению УЕФА, Федерация футбола Украины оштрафована на две тысячи евро из-за ошибки тренерского штаба команды и выхода на поле дисквалифицированных игроков.

"Трудно что-либо говорить… Футболисты сборной отдают все силы на поле, добывают такие необходимые очки и право на выход в финальную стадию Евро-2018, но теряют его из-за халатности менеджмента команды.

Банальная невнимательность или откровенно недобросовестное отношение к своим обязанностям перечеркнули огромные усилия, которые были приложены для достижения такого желаемого результата. Особенно обидно перед болельщиками, которые искренне верили в успех и поддерживали нашу сборную.

К сожалению, мы уже не можем ничего изменить, но виновные должны быть наказаны! На ближайшем заседании комитета национальных сборных мы тщательно изучим все обстоятельства и детали этой печальной истории и примем соответствующие административные и кадровые решения", — заявил Маркевич.