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    Спорт

    Маркевич требует наказать виновных за скандал с юношеской сборной

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    По словам председателя Комитета национальных сборных команд ФФУ Мирона Маркевича, банальная невнимательность перечеркнули огромные усилия, которые были приложены для достижения такого желаемого результата.
    Мирон Маркевич. Архивное фото
    Фото ФК "Днепр"

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Председатель Комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич требует строго наказать виновных из-за ошибки тренерского штаба юношеской сборной Украины U-17 в поединке с Сербией и выхода на поле дисквалифицированных игроков в матче элит-раунда отбора на юношеское Евро-2018.

    Артем Франков
    Артем Франков, facebook
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    Напомним, юношеская сборная Украины U-17 дисквалифицирована по решению УЕФА, Федерация футбола Украины оштрафована на две тысячи евро из-за ошибки тренерского штаба команды и выхода на поле дисквалифицированных игроков.

    "Трудно что-либо говорить… Футболисты сборной отдают все силы на поле, добывают такие необходимые очки и право на выход в финальную стадию Евро-2018, но теряют его из-за халатности менеджмента команды.

    Банальная невнимательность или откровенно недобросовестное отношение к своим обязанностям перечеркнули огромные усилия, которые были приложены для достижения такого желаемого результата. Особенно обидно перед болельщиками, которые искренне верили в успех и поддерживали нашу сборную.

    К сожалению, мы уже не можем ничего изменить, но виновные должны быть наказаны! На ближайшем заседании комитета национальных сборных мы тщательно изучим все обстоятельства и детали этой печальной истории и примем соответствующие административные и кадровые решения", — заявил Маркевич.

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