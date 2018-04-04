Участники ЧМ-2018: сборная Бразилии

Фото Sputnik, Алексей Филиппов

Пятикратные чемпионы мира бразильцы первыми после российских футболистов обеспечили себе участие на чемпионате мира: в 18 матчах бразильцы под руководством Тите забили 41 гол и набрали 41 очко, опередив ближайшего соперника на 10 очков. По шесть мячей провели Неймар и Паулиньо, семь — Габриэль Жезус.

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Сборная Бразилии на протяжении всей истории чемпионатов мира по футболу является фаворитом этих турниров, заявил в преддверии жеребьевки мирового первенства 2018 года экс-защитник бразильцев, двукратный чемпион мира Кафу.

"Бразилия готова к встрече с любым соперником. Мы тренируемся так, чтобы не бояться никого, с кем бы мы ни играли. Это чемпионат мира, здесь играют лучшие команды. Нельзя выбрать одну команду, думая, что она будет слабее остальных. Вам просто нужно быть готовым, когда вы отправляетесь на чемпионат мира", — отметил в свою очередь нападающий команды Неймар.

По его словам, отношение к сборной Бразилии по сравнению с предыдущим чемпионатом мира изменилось, и пентакампеоны внушают большее уважение.

Кстати, "пентакампеонами" команду называют потому, что за свою историю бразильцы пять раз выигрывали мировые первенства. Спортивные комментаторы также называют сборную Бразилии "желто-зелеными" и "избранными".

История желто-зеленых

Бразильская конфедерация футбола стала членом Международной федерации футбола (ФИФА) в 1923 году и через 7 лет сборная страны приняла участие в первом чемпионате мира. Тогда в Уругвае команда выступала против сборных Югославии и Боливии. Балканской команде "желто-зеленые" уступили со счетом 1:2, а боливийцев обыграли со счетом 4:0, но так и не смогли выйти из группы.

На чемпионате 1934 года бразильцы не вышли из первого раунда, но уже через 4 года во Франции дошли до полуфинала.

Первый послевоенный чемпионат мира проходил на родине. Бразильцы имели все шансы на победу, но сборная Уругвая отобрала мечту. Кстати, на ЧМ-1950 не было финального матча, а победитель определялся по круговой системе. После группового этапа в финальную часть попали четыре сборные — Бразилии, Испании, Уругвая и Швеции. Решающим стал поединок 16 июля: бразильцы, забив на 47-й минуте, во втором тайме пропустили два мяча уругвайцев — на 66-й и 70-й минутах.

Этот матч, получивший имя "Мараканасо", попал в Книгу рекордов Гиннесса (его посетили 199 тысяч 854 человека) и до сих пор считается самым драматичным в истории футбола. Журналисты успели объявить бразильцев чемпионами за несколько дней до матча, были изготовлены 22 золотые медали с именами игроков и написана песня "Brasil os vencedores". Поражение в матче стало шоком для страны и сборной.

В Бразилии 16 июля 1950 была зафиксирована волна смертей от сердечного приступа и самоубийств. А сборная сменила основной состав игроков и цвета формы.

Первый титул чемпионов

Реабилитировалась в глазах болельщиков сборная через 8 лет после "Мараканасо" на ЧМ в Швеции, где в финале обыграли хозяев первенства со счетом 5:2. Именно на этом чемпионате дебютировал будущий лучший игрок всех времен и народов 17-летний Эдсон Арантис ду Насименту, более известный под прозвищем Пеле.

Легендарный бразилец за свою футбольную карьеру провел 1363 матча, в которых забил 1289 голов. Он является лучшим футболистом XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА, а также лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета, хотя знаменитый бразилец ни разу не участвовал в Олимпийских играх.

"Я играл в то время, когда профессиональные спортсмены не могли участвовать в Олимпиаде. Мне нравится шутить, что единственная причина, по которой Бразилия ни разу не выиграла золотую олимпийскую медаль в футболе была лишь в том, что я не играл", — посмеялся единственный в истории трехкратный обладатель Кубка мира.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Главный тренер сборной Бразилии Аденор Тите

Сборная Бразилии в 1970 году, в третий раз ставшая лучшей на планете, получила на вечное хранение главный приз чемпионатов мира — Кубок Жюля Риме. Позже, в 1983 году, этот кубок был похищен и не найден до сих пор.

С уходом Пеле на пенсию у сборной началась полоса неудач, которая длилась 24 года.

Второе пришествие

Начиная с 1994 года, бразильцы трижды выходили в финал мирового первенства.

Появилась новая плеяда звезд, среди которых блистали Роналдо, Роналдиньо, Кафу, Роберто Карлос, Ривалдо и другие.

В 1994-м на проходившем в США "избранные" одолели сборную Италии по пенальти (3:2), отыграв основное время на ноль.

В 1998 году бразильцы уступили французам, пропустив в свои ворота три безответных мяча.

А на ЧМ-2002, который совместно проводили Япония и Южная Корея, сборная Бразилии переиграла сборную Германии, став пятикратным победителем чемпионатов мира.

Фото Алексей Филиппов Самое унизительное поражение в своей истории – 1:7 – бразильцы потерпели от сборной Германии в полуфинале домашнего мундиаля

Сборная Германии смогла поквитаться с бразильцами лишь в 2014-м в Рио, в полуфинале выиграв со счетом 7:1. Поражение соборной Бразилии спортивные комментаторы назвали "эпическим".