Участники ЧМ-2018: сборная Дании

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Трижды серебряные олимпийцы, трагедия Кима Вильфорта и нежданное золото чемпионата Европы 1992 года. Вашему вниманию история сборной команды Дании.

Как бы странно это ни прозвучало, но Дания стала одной из первых европейских стран, которая начала активно развивать футбол. Конечно, с англичанами, у которых федерация футбола появилась аж в 1863 году, "скромным" скандинавам соперничать не приходится, но и дата основания местной федерации тоже заслуживает уважения — 1889 год. Скажем, у тех же немцев все произошло на 11 лет позже.

Главной проблемой датского футбола долгие годы оставался его любительский статус. Такая направленность мешала датчанам бороться на должном уровне с теми странами, где футбол был поставлен на профессиональный уровень. Зато "датский динамит" — одно из названий сборной, — блистал на Олимпиадах. Трижды команда выигрывала серебряные медали (1908, 1912 и 1960) и один раз стала третьей (1948).

Все изменилось в середине 70-х годов, когда датских футболистов стали отпускать за границу, а самих легионеров приглашать в состав национальной сборной. Именно тогда на небосклоне футбола Дании зажглись такие звезды, как Аллан Симонсен (кстати, единственный датчанин, получивший "Золотой мяч" и единственный футболист, забивавший мячи в финалах всех трех еврокубковых турнирах), Пребен Элькьяер, Йеспер Ольсен и многие другие.

Одним из этих других был, пожалуй, лучший футболист за всю историю датского футбола — Микаэль Лаудруп. Неповторимость и уникальность полузащитника привели к тому, что уже в 18-летнем возрасте его подписал туринский "Ювентус", лидером которого был тогда Мишель Платини.

Именно появление Лаудрупа в сборной Дании привело к реинкарнации национальной команды. Регулярно выступая на чемпионатах Европы (дебют состоялся в 1964), датчане особых успехов на континентальном первенстве не добивались. И вот, наконец, случилось! В 1984 году Дания завоевала бронзовые медали и начала воплощать в жизнь долгосрочный план международных выступлений.

Фото Дмитрий Донской ЧМ-86 – капитан сборной Дании Мортен Пер Ольсен и капитан сборной СССР Ринат Дасаев

Естественно, что чемпионат Европы не был пределом мечтаний "датского динамита". Сборная грезила чемпионатом мира, на котором еще ни разу не играла. После прорыва на Кубке Европы мало кто сомневался, что на мундиале 1986 года в Мексике Дания обязательно будет дебютировать. Так и произошло. Выиграв отборочную группу, Дания вместе с СССР автоматически квалифицировались на ЧМ-86.

В Мексике датчане попали в одну группу с ФРГ, Уругваем и Шотландией — не самый лучший квартет для дебюта на ЧМ. Но, к удивлению многих, скандинавы выиграли все три матча и без вопросов оформили выход в 1/8 финала. Кстати, автором первого мяча сборной Дании на ЧМ стал Элькьяер, забивший в ворота Шотландии.

К сожалению, для многих на этом история "датской Золушки" на ЧМ в Мексике закончилась. Причем довольно печальным образом. В первом же матче плей-офф по дебютантам "катком проехалась" сборная Испании, разгромившая "выскочек" со счетом 5:1. И все же датчане добились своего — они протоптали тропинку на главный футбольный турнир.

Два последовавших крупных турнира — Евро-88 и ЧМ-90 мы опустим: ничего интересного там не произошло. На Европе датчане выступили из рук вон плохо, заняв в группе последнее место, а на турнир в Италии и вовсе не смогли квалифицироваться.

Впрочем, не аттестовались они и на Евро-92 в Швеции, пропустив вперед сборную Югославии. Кстати, это был последний чемпионат Европы, в котором "рубились" восемь сборных. С 1996 года количество участников увеличилось до 16. Но это так — к слову.

Когда против Югославии были применены санкции и сборную сняли с Евро-92, вакантное место, естественно, было предложено датчанам. Всем известна байка о том, что главный тренер скандинавов Рихард Меллер-Нильсен красил забор у себя дома, когда ему позвонили из федерации и сообщили, что в срочном порядке надо готовить команду к турниру. Сборную собирали по крупицам, потому что почти все игроки к тому времени находились со своими семьями на отдыхе.

Было очевидно — такой состав сборной Дании, у которой не было графика тренировок, плана на матчи против Франции, Англии и Швеции, — будет "мальчиками для битья". Но дружина Нильсена, при посредственной игре соперников, "проползла" в полуфинал, где ее уже поджидала Голландия — действующий чемпион Европы.

Фото Александр Нестеров Болельщики сборной Дании – бикфордов шнур для "датского динамита"

Основное время встречи завершилось вничью 2:2, а в серии послематчевых пенальти (кто бы мог подумать!) единственным кто не забил мяч, стал Марко ван Бастен — автор шедеврального гола в ворота Рината Дасаева в финале Евро-88. Но голландец не смог переиграть не кого-нибудь, а легендарного Петера Шмейхеля, который к тому времени "гранитной скалой" защищал ворота своей сборной.

В итоге сборная Дании вышла в финал и в решающем матче обыграла немцев со счетом 2:0. Особенным этот финал получился для Кима Вильфорта, автора второго забитого гола. На протяжении всего турнира полузащитник разрывался между Швецией и Данией, где в одной из клиник лежала его 7-летняя дочь, боровшаяся с лейкемией. Перед решающей игрой девочке стало плохо, и Вильфорт решил не ехать на встречу с Германией. Но именно Лин попросила отца отправиться на игру, и он сделал это ради нее. Через несколько дней после выдающегося триумфа сборной Дании девочки не стало.

Удивительным образом успех на Евро-92 прошел мимо Микаэля Лаудрупа. Всего за пару месяцев до Евро полузащитник вместе с "Барселоной" выиграл первую в истории клуба Лигу чемпионов, а вот в сборную не поехал из-за конфликта с главным тренером. Наверное, мы никогда не узнаем, какие чувства до сих пор одолевают Лаудрупа.

Лебединой песней сборной Дании того образца, конечно же, с вливаниями свежей крови, стал чемпионат мира 1998 года во Франции. Датчане с проблемами вышли из группы, но в 1/8 финала на одном дыхании "растерзали" сборную Нигерии 4:1. Матч четвертьфинала против Бразилии получился одним из самых ярких на том чемпионате. Северяне проиграли 2:3, но футбол, показанный обеими сборными, был фантастического уровня. Этот матч стал для Микаэля Лаудрупа последним за сборную своей страны.

Фото Александр Нестеров Робин ван Перси и Ники Зимлинг

После ЧМ во Франции датчане сыграли еще на двух мундиалях, но особых успехов не добились. В 2002 году в 1/8 финала они проиграли Англии 0:3, а на ЧМ в ЮАР в 2010 не смогли преодолеть групповой этап.

На ЧМ-2018 в России Дания пробилась через стыковые матчи, обыграв Ирландию 5:1, причем сделала это на выезде. Главным героем матча стал нынешний лидер скандинавов, волшебник в центре поля — Кристиан Эриксен, — отметившись хет-триком. А ворота датчан, в лучших традициях семьи, защищает сын Петера — Каспер Шмейхель.

По итогам жеребьевки, на ЧМ датчане сыграют в группе С вместе с командами Франции, Австралии и Перу. В принципе, выйти из такого квартета сборной Дании вполне по силам. Свой путь к матчам плей-офф "датский динамит" начнет 16 июня матчем против Перу, который состоится в Саранске на "Мордовия Арене".