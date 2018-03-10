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    Сборная Дании по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Роберт Левандовский. Архивное фото
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    03:55 09.10.2016
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    Встреча состоявшаяся в Варшаве, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В составе победителей хет-трик оформил нападающий "Баварии" Роберт Левандовский. У датчан отличился Юссуф Поульсен, еще один мяч в свои ворота отправил польский защитник Камиль Глик.
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    Португальцы на своем поле с минимальным счетом обыграли сборную Дании. В итоге сборная Португалия набрала 18 очков в отборочной группе I.
    Сборная Дании по футболу
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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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