Встреча состоявшаяся в Варшаве, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. В составе победителей хет-трик оформил нападающий "Баварии" Роберт Левандовский. У датчан отличился Юссуф Поульсен, еще один мяч в свои ворота отправил польский защитник Камиль Глик.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.