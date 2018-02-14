Нападающий "Ювентуса" Игуаин установил новый рекорд в Лиге чемпионов

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обновил рекорд турнира, сделав самый быстрый дубль, сообщает As.

Читайте также: "Динамо" и "Шахтер" попали в топ-50 самых богатых клубов мира

"Ювентус" во вторник, 13 февраля, дома сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 2:2. Игуаин отличился на 1-й и 9-й минутах, затратив на это 8 минут и 7 секунд.

Читайте также: Все в красном. Болельщицы КНДР в объективе олимпийских телекамер

Предыдущий рекорд – 8 минут и 30 секунд – был установлен в 2006 году аргентинцем Хулио Рикардо Крусом из миланского "Интера" в матче группового этапа Лиги чемпионов с московским "Спартаком".