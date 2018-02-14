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    Нападающий "Ювентуса" Игуаин установил новый рекорд в Лиге чемпионов

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    "Ювентус" дома сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов-2017/18. Гонсало Игуаин отличился на 1-й и 9-й минутах, затратив на это 8 минут и 7 секунд.
    Нападающий туринского Ювентуса Гонсало Игуаин
    @juventusfc

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обновил рекорд турнира, сделав самый быстрый дубль, сообщает As.

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    "Ювентус" во вторник, 13 февраля, дома сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 2:2. Игуаин отличился на 1-й и 9-й минутах, затратив на это 8 минут и 7 секунд.

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    Предыдущий рекорд – 8 минут и 30 секунд – был установлен в 2006 году аргентинцем Хулио Рикардо Крусом из миланского "Интера" в матче группового этапа Лиги чемпионов с московским "Спартаком".

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