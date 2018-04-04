Участники ЧМ-2018: сборная Австралии

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Австралийцам пришлось преодолеть несколькобарьеров для того, чтобы попасть в Россию. Сначала они вырвали победу у сирийцев (1:1, 2:1 в дополнительное время), а затем обыграли в стыковых матчах команду Гондураса (0:0, 3:1). Кстати, главный тренер сборной Австралии по футболу Ангелос Постекоглу ушел в отставку спустя неделю после того, как вывел команду на Чемпионат мира 2018 года. Для австралийских футболистов это будет четвертый ЧМ подряд, и пока их лучшим результатом является выход в 1/8 финала в 2006 году.

Тернистая история успеха сборной Австралии

Австралийцы выступают в международных турнирах с 1922 года, дебютировав в турне по Новой Зеландии, но Федерация футбола Австралии стала членом ФИФА только в 1963 году.

Свое прозвище — "соккеруз" — сборная Австралии получила с легкой руки сиднейского журналиста Тони Хорсте, который склеил два слова "soccer" (так на Зеленом континенте называли игру в футбол) и "kangaroo" (кенгуру — символ Австралии).

Первым крупным первенством для сборной Австралии стали Олимпийские игры, которые проходили на самом Зеленом континенте. "Соккеруз" сыграли два матча, обыграв сборную Японии со счетом 2:0 и уступив сборной Индии 2:4. Триумфатором того турнира стала сборная СССР.

Попытки попасть на Чемпионат мира по футболу сборная Австралии стала предпринимать еще в 1966 году. Но тогда на ее пути встала команда Северной Кореи, а спустя четыре года, в 1970-м, путь на мундиаль "соккеруз" преградил Израиль. И только в 1974 году футболистам из Австралии удалось пробиться на главное футбольное событие планеты — Чемпионат мира в Германии.

Первый блин оказался комом. Не забив ни одного мяча в ворота соперников, австралийцы были "биты" сборными ГДР и ФРГ и лишь с чилийцами смогли разойтись нулевой ничьей. Далеко не лучшее выступление сборной Австралии (команда не забила ни одного гола) объяснялось весьма просто: всю национальную команду составляли не профессиональные игроки, а любители.

Кстати, повторить свое достижение и прорваться на мундиаль "соккеруз" смогли лишь спустя 32 года.

Легенда о проклятии

Десятилетия неудачных попыток австралийские любители футбола объясняли… проклятием колдуна. В 1969 году перед третьим ответным матчем со сборной Родезии австралийцы обратились за помощью к африканскому колдуну и тот помог им, пошаманив с воротами соперника. Но команда не заплатила гонорар (лишних денег у игроков просто не было, все средства уходили на покупку дорогих билетов для перелетов с Зеленого континента), и колдун обиделся. Со всеми вытекающими последствиями. Эту историю в своей автобиографии рассказал игрок сборной Джонни Уоррен.

Избавиться от проклятия "соккеруз" помог австралийский телеведущий Джон Сафран, который отправился в Мозамбик, отыскал могилу колдуна и провел спиритический сеанс на стадионе, где австралийцы в 69-м обыграли Родезию.

После этих "танцев с бубнами" сборная Австралии выходила на все чемпионаты мира.

Легендарный счет

Сборная Австралии — единственная, кому удалось выиграть главные турниры в двух разных конфедерациях: до 2005 года австралийцы выступали под эгидой Конфедерации футбола Океании и четырежды выигрывали Кубок наций ОФК, с 1 января 2006 года команда Зеленого континента перешла в Азиатскую конфедерацию футбола.

Австралийцы четырежды выигрывали Кубок Океании и дважды завоевывали серебро турнира. Единственным достойным соперником "соккеруз" в ОФК тогда могла считаться лишь сборная Новой Зеландии, которая дважды сумела отобраться в финальные стадии чемпионатов мира — в 1982 и 2010 годах.

Яркой иллюстрацией служит победа 11 апреля 2001 года футболистов сборной Австралии над сборной командой Американского Самоа в матче квалификации на ЧМ-2002. Тогда "соккеруз" установили мировой рекорд, победив с невероятным счетом — 31:0.

Нападающий Арчи Томпсон, забив 13 голов (на 12, 23, 27, 29, 32, 37, 42, 45, 56, 60, 65, 85 и 88-й минутах игры), также побил рекорд датчанина Софуса "Крольбена" Нильсена по количеству взятий ворот одним игроком в международном матче. Его коллега Дэвид Здрилич, автор восьми голов, стал вторым по количеству забитых мячей в одном матче, также побив рекорд, державшийся со времен Первой мировой войны.

Исторический прорыв

После ухода из ОФК, сборная Австралии вступила в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и именно ее представляла в финальной части Чемпионата мира 2006 года в Германии.

У руля австралийской команды на тот момент стоял легендарный Гус Хиддинк. Под его руководством австралийцы сумели переиграть сборную Уругвая в серии послематчевых пенальти в стыковых матчах.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Бывший тренер сборной Австралии Гус Хиддинк

"Это был один из матчей в истории спорта, который объединил всю Австралию на один вечер. Мы не попадали на чемпионат 32 года до этого. Мы смогли переписать книгу истории, перед толпой всей душой болеющих фанатов, это было нечто особенное!" — вспоминал эту игру экс-голкипер сборной Австралии Марк Шварцер.

Команда вышла в 1/8 финала, где встретилась со сборной Италии. И не забей "Скуадра Адзурра" весьма спорный пенальти в самом конце матча, кто знает, состоялся бы знаменитый удар Зинедина Зидана головой в грудь Марко Матерацци в финале турнира. Об этом пенальти на Зеленом континенте слагали песни.

Футболистов, которые подняли сборную Австралии до таких высот, стали называть "золотым поколением".

На двух последующих Чемпионатах мира, куда смогли квалифицироваться "островитяне", сборная Австралии не выходила из группы. В 2010 году австралийцы разгромно проиграли немцам со счетом 0:4, сыграли вничью с Ганой 1:1 и были сильнее сербов — 2:1. В итоге только третье место в группе.

Фото Sputnik, Нина Зотина Игроки сборной Австралии на тренировке перед началом турнира Кубка конфедераций-2017 по футболу

Первенство мира 2014 года стало для австралийцев и вовсе провальным. Попав в группу со сборными Испании, Нидерландов и Чили, футболисты Зеленого континента уступили всем, в каждом матче пропустив в свои ворота по три гола.