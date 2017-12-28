Мутко ушел из оргкомитета ЧМ-2018, ФИФА поддерживает

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина, Вероника Столбунова. Международная федерация футбола (ФИФА) принимает к сведению решение вице-премьера РФ Виталия Мутко уйти в отставку с должности председателя оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018" и продолжит тесное сотрудничество с новым руководством, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

"ФИФА приняла к сведению решение Виталия Мутко уйти в отставку с должности председателя оргкомитета чемпионата мира-2018. ФИФА благодарит господина Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям. ФИФА продолжит работать в тесном сотрудничестве с оргкомитетом под его новым руководством, а также с российским правительством, Российским футбольным союзом и городами-организаторами с целью проведения исключительного мероприятия в июне и июле", — говорится в сообщении.

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Мутко на днях заявил, что председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года вместо него будет Алексей Сорокин, а сам он сосредоточится на работе в правительстве РФ. Ранее Мутко также временно приостановил деятельность на посту президента РФС.

Напомним, в конце прошлого года следственная палата комитета по этике ФИФА начала предварительное расследование в отношении Мутко, подозреваемом в причастности к государственной поддержке допинга в российском спорте, о чем говорится во второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Тогда сообщалось, что если причастность Мутко к допинговому скандалу будет доказана, ему грозит отстранение от любой футбольной деятельности.