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    Мутко ушел из оргкомитета ЧМ-2018, ФИФА поддерживает

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    ЧМ-2018 по футболу. На низком старте (32)

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    Председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года который пройдет в России, вместо Виталия Мутко будет Алексей Сорокин.
    Министр спорта РФ Виталий Мутко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина, Вероника Столбунова. Международная федерация футбола (ФИФА) принимает к сведению решение вице-премьера РФ Виталия Мутко уйти в отставку с должности председателя оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018" и продолжит тесное сотрудничество с новым руководством, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

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    "ФИФА приняла к сведению решение Виталия Мутко уйти в отставку с должности председателя оргкомитета чемпионата мира-2018. ФИФА благодарит господина Мутко за его неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям. ФИФА продолжит работать в тесном сотрудничестве с оргкомитетом под его новым руководством, а также с российским правительством, Российским футбольным союзом и городами-организаторами с целью проведения исключительного мероприятия в июне и июле", — говорится в сообщении.

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    Мутко на днях заявил, что председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года вместо него будет Алексей Сорокин, а сам он сосредоточится на работе в правительстве РФ. Ранее Мутко также временно приостановил деятельность на посту президента РФС.

    Напомним, в конце прошлого года следственная палата комитета по этике ФИФА начала предварительное расследование в отношении Мутко, подозреваемом в причастности к государственной поддержке допинга в российском спорте, о чем говорится во второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

    Тогда сообщалось, что если причастность Мутко к допинговому скандалу будет доказана, ему грозит отстранение от любой футбольной деятельности.

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