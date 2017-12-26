ФИФА приветсвует решение Мутко приостановить деятельность в РФС

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина, Василий Конов-мл. ФИФА поблагодарила вице-премьера РФ Виталия Мутко за решение временно приостановить деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС).

"ФИФА понимает, что решение Мутко было сделано в интересах чемпионата мира. ФИФА благодарит Мутко за этот ответственный шаг и за проделанную ранее работу по проведению чемпионата мира", — сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе ФИФА.

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В понедельник, 25 декабря, по итогам исполкома РФС было объявлено, что Мутко приостановил деятельность на посту президента на полгода, а исполняющим обязанности главы союза стал гендиректор РФС Александр Алаев. При этом Мутко остается председателем оргкомитета "Россия-2018".

Напомним, в конце прошлого года следственная палата комитета по этике ФИФА начала предварительное расследование в отношении Мутко, подозреваемом в причастности к государственной поддержке допинга в российском спорте, о чем говорится во второй части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

Тогда сообщалось, что если причастность Мутко к допинговому скандалу будет доказана, ему грозит отстранение от любой футбольной деятельности.