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    В РФ отреагировали на требование Украины отремонтировать ее корабли

    (обновлено: )1803171
    Как отметил российский адмирал, "если корабли были брошены, то надо поблагодарить командование Черноморского флота за то, что в одном месте их собрали в Севастополе и не отдают на разграбление".
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев заявил, что российские моряки не ломали корабли Военно-морских сил Украины, находящиеся в Крыму.

    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Появились фото и видео оставшихся в Крыму украинских кораблей и техники

    По его словам, их состояние отражено в бортовых журналах и документах флотских управлений.

    "Я считаю, что никаких договоренностей не было. Экипажи с кораблей ушли сами, никто их силой не удерживал. Если корабли были брошены, то надо поблагодарить командование Черноморского флота за то, что в одном месте их собрали в Севастополе и не отдают на разграбление", — заявил РИА Новости в четверг Валуев.

    По его мнению, "следовало в то время, когда корабли, как считает украинская сторона, были исправны, вывести их с экипажами к новым местам базирования на Украине либо заключить договор и выставить свою вахту для их охраны".

    "Кстати сказать, украинские сухопутчики оказались более разворотливыми. Они забрали все, что хотели. А моряки спали, теперь проснулись, и подавай им отремонтированные корабли. Нам бы свои отремонтировать", — сказал адмирал.

    Он отметил, что с момента добровольного ухода — без единого выстрела — украинских моряков из Крыма, корабли охраняются черноморцами, и российская сторона готова их передать Киеву.

    Вид на Стрелецкую бухту в Севастополе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Откровенность за откровенность. Крым думали выгодно продать?

    "Что касается ремонта, извините, никто ничего никому не обещал. Второе — никто из российских моряков не ломал эти корабли", — подчеркнул Валуев.

    За материальную составляющую любого корабля отвечают соответствующие управления флота, добавил он. "На самом корабле — командир, старпом и командиры боевых частей. Состояние корабельных технических средств и вооружения можно проследить по записям в журналах. Если встать на юридический путь выяснения истины, то ничем, кроме начетов на материально ответственных должностных лиц Военно-морских сил ВС Украины, дело не закончится. Пусть судятся", — сказал адмирал.

    Ранее первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаил Коваль заявил, РФ должна вернуть Киеву корабли из Крыма, предварительно их отремонтировав. По его словам, "Россия по-пиратски захватила эти корабли и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить".

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