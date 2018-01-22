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    Экс-командующий ВМС прокомментировал предложение Путина о кораблях из Крыма

    Тема:

    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина? (16)

    (обновлено: )30211
    Бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук считает, что восстановление, модернизация, утилизация будут исчисляться в "десятках миллиардов".
    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Командующий Военно-морскими силами Украины 2014-2016 годов Сергей Гайдук считает, что предложение о возвращении военной техники из Крыма может стоить Украине миллиарды гривен.

    Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Появились фото и видео оставшихся в Крыму украинских кораблей и техники

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

    "Восстановление, модернизация, утилизация — она ​​будет исчисляться в десятках миллиардов… Семьдесят-восемьдесят процентов вооружение, которое находится, и техники, которая находится на кораблях, или российского, или иностранного производства. Теперь возникает вопрос: готовы ли мы к импортозамещению?" — заявил Гайдук в эфире телепроекта Крым.Реалии.

    В свою очередь командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявлял, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, а решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

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    Как заявил бывший премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров, военная техника уже в 2014 году была устаревшим "металлоломом".

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