Экс-командующий ВМС прокомментировал предложение Путина о кораблях из Крыма

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Командующий Военно-морскими силами Украины 2014-2016 годов Сергей Гайдук считает, что предложение о возвращении военной техники из Крыма может стоить Украине миллиарды гривен.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

"Восстановление, модернизация, утилизация — она ​​будет исчисляться в десятках миллиардов… Семьдесят-восемьдесят процентов вооружение, которое находится, и техники, которая находится на кораблях, или российского, или иностранного производства. Теперь возникает вопрос: готовы ли мы к импортозамещению?" — заявил Гайдук в эфире телепроекта Крым.Реалии.

В свою очередь командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявлял, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, а решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

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Как заявил бывший премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров, военная техника уже в 2014 году была устаревшим "металлоломом".