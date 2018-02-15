СНБО требует от РФ отремонтировать и вернуть Украине корабли из Крыма

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина.

Замсекретаря СНБО Михаил Коваль заявил, что Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их, передает "112 Украина"

"Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (…) Смотрите, (десантный корабль) "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздеребанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать корабли? Нет!" — заявил Коваль.

"Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе", — подчеркнул он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.