СНБО требует от РФ отремонтировать и вернуть Украине корабли из Крыма

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина.
"Есть такое понятие — Международный суд в Гааге. Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным Гаагским судом за это ответить. (…) Смотрите, (десантный корабль) "Константин Ольшанский" в Средиземное море сколько раз выходил под российским флагом? Они загоняли этот корабль! Все другие корабли, которые захватили, сделали донорами. Они раздеребанили все наши корабли. И мы сейчас как лохи встанем на колени перед ними и будем забирать корабли? Нет!" — заявил Коваль.
"Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили. И не иначе", — подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.