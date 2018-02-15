Кабмин утвердил порядок применения оружия в мирное время в Донбассе

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины утвердил порядок применения оружия и боевой техники вооруженными силами во время проведения военной операции в Донбассе в мирное время, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

"Вооруженные силы Украины имеют право применять оружие и/или боевую технику для отражения нападения или предупреждения угрозы нападения на охраняемые объекты; пресечения теракта или деятельности террористов; освобождения заложников; уничтожения оружия, боевой техники, транспорта, находящихся в пользовании террористов; защиты гражданских лиц и гражданских объектов от нападения, задержания, разоружения или уничтожения лиц, которые совершили и/или планируют совершить теракт, прекращения действий лиц, нарушающих режим в районе проведения военной операции и представляющих опасность, и в других случаях, определенных приказами руководителя штаба", — говорится в тексте документа.

Кроме того, согласно документу, применение оружия и/или боевой техники должно осуществляться таким образом, чтобы нанести минимальный вред.

В документе отмечается, что решение о применении оружия принимается командирами вооруженных сил в соответствии с требованиями порядка и приказов руководителя оперативного штаба.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.