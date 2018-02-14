Посол ЕС сделал важное заявление по миротворцам в Донбассе

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Размещение в Донбассе миротворческой миссии ООН помогло бы в прекратить обстрелы, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер в интервью газете "Коммерсант".

"Прежде всего, я должен подчеркнуть, что выполнение минских соглашений важно само по себе, включая их базовые пункты – такие как полное прекращение огня. Оно ведь должно было начаться буквально через несколько часов после подписания этих соглашений", — сказал Эдерер.

"Но этот пункт о прекращении огня так и не был выполнен – не буду вдаваться в детали, по чьей вине. Если бы удалось разместить в Донбассе миротворческую миссию, это упростило бы реализацию прекращения обстрелов", — заявил он, комментируя идею о размещении миротворцев ООН в Донбассе.

При этом Эдерер отметил определенный прогресс в реализации соглашений — недавно состоявшийся обмен пленными.

"Как я уже говорил, если бы удалось договориться о миротворческой миссии, и ее одобрил бы Совбез ООН, это позволило бы продвинуться в имплементации первых пунктов минских соглашений", — добавил посол ЕС, подчеркнув, что ЕС как объединение не входит в СБ ООН и не участвует в переговорах по линии Сурков-Волкер.

"От имени ЕС этими вопросами занимаются страны нормандского формата, Германия и Франция, поэтому мы, конечно, в курсе происходящего. В целом мы надеемся, что идею с миротворцами удастся реализовать", — резюмировал он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.