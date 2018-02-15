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    Порошенко: большинство в Совбезе ООН поддерживает миротворцев в Донбассе

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (533)

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    По словам президента Украины, "за три года кропотливой работы" удалось убедить большинство стран-членов Совета безопасности ООН и тех, кто поддерживает Украину, в необходимости миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.
    Выступление Порошенко на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Абсолютное большинство стран-членов Совета безопасности ООН поддерживает идею введения миротворческой миссии в Донабасс, заявил в четверг президент Украины Петр Порошенко.

    "На сегодняшний день за три года кропотливой работы абсолютное большинство стран-членов Совета безопасности ООН плюс те, кто поддерживает Украину, сейчас твердо отмечают абсолютную необходимость миротворческой миссии Организации Объединенных Наций", — сказал Порошенко, выступая в Киеве на презентации проекта музея Майдана.

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    По словам президента Украины, идея введения миротворческой миссии была предложена им в 2015 году при заключении Минских соглашений.

    Кроме того, вопрос введения миротворцев была одной из тем при общении Порошенко по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что главной целью возможной миротворческой миссии ООН в Донбассе должно стать воплощение в жизнь Минских соглашений по урегулированию конфликта.

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