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    "Газпром" в минувшем году поставил в Донбасс 2,4 млрд кубометров газа

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    "Нафтогаз Украина" прекратил закупать российский газ у "Газпрома" в ноябре 2015 года. С тех пор российская компания поставляет топливо в регионы Донбасса.
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. "Газпром" в 2017 году поставил в Украину 2,427 миллиардов кубометров газа, говорится в отчете "Газпрома" за четвертый квартал 2017 года.

    Линия электропередач. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
    Обрежем свет, газ и воду и... потеряем Донбасс. Опрос экспертов

    "Нафтогаз" прекратил закупку газа у РФ 25 ноября 2015 года. При этом "Нафтогаз" заявлял, что не имеет перед "Газпромом" задолженности за газ, поставленный в Донбасс. Таким образом, можно предположить, что газ, поставленный в в 2017 году, шел на юго-восток Украины.

    Задолженность "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставленный в 2013 — первом квартале 2017 года газ выросла по сравнению с концом 2016 года примерно на 300 миллионов долларов — до 3,34 миллиарда долларов, говорилось в отчете "Газпрома" за первый квартал. В отчетах за второй, третий и четвертый соответствующих данных нет.

    "Газпром" начал прямые поставки на юго-восток Украины в феврале 2015 года, после того как "Нафтогаз" прекратил поставки газа туда, мотивируя это тем, что газопроводы разрушены из-за боевых действий.

    Эти поставки являются предметом негласного спора — "Газпром" считает, что счет за них в итоге должен будет оплатить "Нафтогаз", "Нафтогаз" же, напротив, этих поставок не признает. "Газпром" заявляет, что прямые поставки российского газа на юго-восток Украины соответствуют контракту с "Нафтогазом", соответственно, и оплачивать их должна украинская госкомпания.

    В конце июня 2016 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания поставила на юго-восток Украины газа на 718,5 миллиона долларов, но концерн пока не предъявляет этот счет "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже.

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