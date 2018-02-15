Горняки четырех шахт вторые сутки протестуют в Донбассе

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Горняки вторые сутки продолжают акции протеста на подконтрольной Киеву части Донецкой области, требуя выплаты зарплат, сообщил в четверг председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Накануне Волынец сообщал, что шахтеры перекрывали ряд дорог в Донецкой области.

"Горняки четырех шахт госпредприятия "Селидовуголь" уже вторые сутки продолжают акцию протеста. Люди сутками продолжают пикет на улице Мичурина в городе Новогродовка — они выставили палатки. Другая же группа из 80 человек ночь продежурила возле здания "Селидовугля", где они также разместили палатки", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

По его данным, пока нет конструктивной реакции со стороны руководства Минэнергоугля и центральных органов власти на акции горняков. При этом Волынец сообщил, что не лучшая ситуация по выплате зарплаты складывается и на других шахтах угольной отрасли — общая задолженность шахтерам на сегодня составляет 922 миллиона гривен.

Кроме того, как отметил глава профсоюза, уже четвертые сутки затапливается шахта "Центральная" госпредприятия "Мирноградуголь" в Донецкой области.

В январе горняки на шахте "Украина" в подконтрольной Киеву части Донецкой области Украины отказались приступить к работе из-за долгов по заработной плате.