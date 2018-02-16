Кабмин внес в Раду законопроект об изменениях закона об образовании

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон об образовании.

На официальном сайте парламента указано, что правительство зарегистрировало законопроект №8046 (О внесении изменений в пункт из раздела ХII "Заключительные и переходные положения" закона "Об образовании" относительно уточнения некоторых положений) накануне, 15 февраля. Однако на данный момент текст документа на сайте Рады отсутствует.

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Напомним, 14 февраля правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона "Об образовании" и продолжить переходный период для имплементации языковой статьи на 3 года — до 2023-го. Продолжение переходного периода предлагала Венецианская комиссия.

Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Вскоре после принятия в Украине нового закона об образовании глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон якобы нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.