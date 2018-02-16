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    "Танцы львов" и жертвоприношения. Как китайцы встретили Новый год

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    Астрологи говорят, что наступивший год будет хорошим во всех аспектах, но в тоже время напряжённым. Собака принесет успех в финансах, но при этом нужно быть внимательным к своему здоровью.
    Города мира. Пекин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Китае танцами львов, ярмарками и театральными постановками встретили Новый год (Чуньцзе, праздник Весны) по лунному календарю, который обещает быть благополучным во всех сферах, особенно в финансовой.

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    MIGUEL RIOPA / AFP
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    Согласно китайскому гороскопу, животным-покровителем этого года станет Земляная Собака, сменив на этом "посту" Огненного Петуха. В последний раз год Земляной Собаки отмечался в 1958 году.

    Астрологи говорят, что наступивший год будет хорошим во всех аспектах, но в тоже время напряжённым. Собака принесет успех в финансах, но при этом нужно быть внимательным к своему здоровью. Астрологи рекомендуют отказаться от вредных привычек и больше времени проводить с родными, друзьями. Год принесет много интересных открытий и ярких событий.

    Собака олицетворяет собой преданность, справедливость и верность, и ее честная натура требует проявления таких же качеств. Этот год будет благополучным для заключения брачных союзов, повезет встретить свою половинку и одиноким сердцам, собака будет бережно охранять семейный очаг.

    Люди, рождённые в год Собаки, обычно независимые, искренние, верные и решительные. Они не боятся трудностей в жизни, что позволяет собакам жить в гармонии с окружающими их людьми.

    Традиционно самые масштабные и зрелищные мероприятия состоялись в Храме Земли (Дитань — кит.) на севере китайской столицы. Ранним утром пятницы артисты исполнили яркий и энергичный "танец львов", который берет начало со времен "Чуньцзе" в XIV-XVI веках и призван распугать все недобрые силы, способные принести несчастья в наступившем году. Также выступили артисты пекинской оперы в знаменитых масках, барабанщики, танцоры на ходулях. После этого состоялась импровизированная церемония жертвоприношения Земле, которую совершали императоры династии Цин.

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    В Храме Земли проходит также и знаменитая, самая большая в Пекине новогодняя ярмарка, на которой можно купить различные сувениры ручной работы и попробовать кухню практически всех провинций Китая. В украшенный тысячами красных праздничных фонарей храм не переставая идет поток жителей и гостей китайской столицы.

    В Китае считается, что первые пять дней нового года предназначены для встреч. Родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы навещают и поздравляют друг друга с Новым годом, дарят подарки.

    Новогодние празднества закончатся после праздника Фонарей (Юаньсяоцзе или Дэнцзе), на 15-й день первого месяца по лунному календарю. Официальные новогодние праздники в Китае продлятся до 22 февраля. Пока же многомиллионный Пекин, украшенный красными фонарями и красочной иллюминацией, непривычно затих и опустел.

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