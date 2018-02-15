В сети появилось видео нападения украинцев на россиян в Афинах

В четверг в Афины на матч 1/16 Лиги Европы между АЕК и "Динамо" Киев прибыли около 500 болельщиков – в основном сторонники "Правого сектора".

Инцидент произошел во второй половине дня в районе Колонаки в центре Афин. Сообщается, что украинские болельщики разгромили кафе, разбили витрины.

Полиция Греции усилила меры безопасности в связи с тем, что анархистская группировка "Рубикон" призвала изгнать из Афин украинцев, которые не имеют отношения к футболу.

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